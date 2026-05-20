Horóscopo: los signos que son una bomba de tiempo a punto de explotar

El destino no es una línea recta, y el horóscopo tampoco. Cada tanto, la posición de los astros arma combinaciones explosivas en ciertos nativos. Hay signos que se enfurecen rápido y saltan por cualquier pavada, pero también existen los signos menos tolerantes, esos que guardan, acumulan y un día hacen pum. Esta nota es para esos cuatro. Son personas que caminan al borde del estallido, con la mecha encendida y sin matafuegos a mano. La Luna, Marte y Plutón te miran. Mejor que sepas quiénes son y cómo capear el temporal antes de que todo vuele por el aire.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Aries vive con el freno de mano puesto y el pie en el acelerador. Marte, tu regente, te maneja como un caballo de carreras. Cuando algo te saca, no pensás: actuás. El problema es que después viene la culpa y el arrepentimiento, pero para ese entonces ya rompiste tres platos y mandaste a alguien a freír churros. Sos una bomba de tiempo porque tu enojo nace y explota en el mismo segundo. Consejo: aprendé a contar hasta diez antes de mandar ese audio. O mejor, escribí la furia en un papel y prendé fuego ese papel, no el vínculo con la gente que querés.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, vos no parecés una bomba porque llorás fácil. Pero cuidado: el agua también ahoga. Tu problema es que guardás resentimiento como si fuera plata para el invierno. Te ofendés, no decís nada, sonreís, y tres meses después largás todo junto con un nivel de toxicidad que da miedo. Sos de los signos menos tolerantes a la indiferencia y a la falta de reciprocidad. Un día te levantas y cortás a alguien para siempre sin previo aviso. Consejo: soltá a tiempo. Decí lo que te duele cuando te duele. El rencor enlatado termina explotando en tu propia cara, no en la del otro.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, la bomba atómica del zodiaco. Nadie guarda más veneno que vos. Cuando algo te hiere, no solo te enojás: planeás. Tu intensidad es tu don y tu condena. El tema es que no perdonás ni olvidás, y esa mezcla te convierte en un volcán en silencio. Podés pasar meses actuando normal, pero por dentro estás armando una estrategia. Y cuando explotás, no quedan rastros del vínculo. Consejo: no todo merece una guerra. A veces, la indiferencia es más poderosa que la venganza. Aprendé a soltar sin hacer boleta. Tu paz interior vale más que cualquier rencor bien regado.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, el más imprevisible de todos. La gente cree que sos re tranqui porque siempre estás con una sonrisa y un viaje en mente. Pero justo por eso sos una bomba: tu paciencia se agota de golpe. Un día bancás todo, te reís, decís "no pasa nada", y al otro día desaparecés sin dar explicaciones. Tu honestidad brutal se convierte en explosión cuando sentís que te traicionaron o te quisieron encerrar. Consejo: no finjas que todo está bien si no lo está. Aprendé a decir "esto me molesta" antes de que la mochila se llene. Porque después, cuando vos te vas a la mierda sin aviso, los otros se quedan temblando y vos perdés más de lo que ganás.