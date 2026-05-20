El hermano de "La Tota" Santillán sufrió un fuerte robo y podría estar vinculado a la investigación por su muerte: "Se llevaron..."

La investigación por la muerte de Daniel "La Tota" Santillán continúa abierta y la familia todavía intenta determinar si el conductor se quitó la vida o si detrás del caso hubo un homicidio. Para sorpresa de los fanáticos, en las últimas horas se supo que desvalijaron la casa del hermano del conductor en circunstancias sospechosas y podría estar relacionado al caso.

En diálogo con Juan Etchegoyen en el ciclo "Mitre Live", Horacio Carías habló por primera vez del episodio y relató el dramático momento que atraviesa. "No me siento nada bien porque me dejaron en pampa y la vía y me está ayudando gente acá en Luján. Me rompieron todo, eso es maldad y me tiraron todo por el piso. Lo que no se llevaron lo rompieron, no me dejaron ni un calzoncillo", expresó con angustia.

Luego, el hermano de La Tota detalló cómo ocurrió el robo y reveló por qué cree que los delincuentes actuaron con información previa. "Yo estuve internado diez días en una clínica y tenían ese dato entonces me desvalijaron. Cuando salí de la internación, me encontré con esto y tuvieron diez días para hacer esto. Se llevaron pendrives y para mí es por lo que salió en los medios hace unos meses. Me llevaron hasta los cables y no me dejaron nada", aseguró.

Carías también sostuvo que quienes ingresaron a su vivienda estaban buscando un elemento específico. "No puedo entender lo que pasó. No sabes como me dieron vuelta todo. Yo no lo tenía acá el pendrive ese que buscaron pero se llevaron otros. Se llevaron pendrives que no tenían lo que ellos buscaban. Mi hermano siempre me daba cosas pero no se llevaron nada que les sirva. El verdadero pendrive importante no lo tengo acá", lanzó.

En ese contexto, Horacio remarcó un detalle que le llamó la atención: los delincuentes dejaron dos remeras con fotos suyas junto a su hermano, un gesto que para él podría esconder un mensaje intimidante.

Por último, el hermano del ex "Pasión de Sábado" dejó una fuerte sospecha sobre lo ocurrido y pidió que se revisen las cámaras de seguridad de la zona. "Hay cámaras acá en la zona que deberán aparecer con las imágenes y el municipio debería difundir esa cinta. Yo hice la denuncia pero no pasa nada. No tengo ni donde comer ni dónde tomar algo. Yo sé quién está detrás de todo esto", afirmó.

La Tota Santillán falleció el 23 de septiembre de 2024.

"Si hubiese estado adentro en el momento del robo podría haber pasado algo peor y están pasando cosas raras después de la muerte de mi hermano", concluyó, con preocupación, Carías.

De esta manera, a la investigación por la muerte de Santillán ahora se le suma el violento robo que sufrió su hermano, un episodio que podría estar vinculado con la causa que sigue abierta. Los seguidores del histórico conductor esperan que en las próximas semanas se conozcan más detalles.