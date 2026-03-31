La Tota Santillán habría dejado un misterioso pendrive antes de morir: ¿la clave en la investigación judicial?

La muerte de La Tota Santillán, ocurrida hace más de un año, sigue bajo investigación judicial: la familia del conductor de "Pasión de sábado" intenta determinar si se trató de un suicidio o de un homicidio. En ese contexto, con el paso de los meses aparecen nuevos datos que generan impacto. Tras la difusión de un impactante audio, ahora se supo que le habría dejado un pendrive antes de morir a una persona de extrema confianza.

"La data que me dan es la siguiente: la Tota le dejó un pendrive a una persona de su confianza donde podría haber material importante", reveló Juan Etchegoyen, en su programa "Mitre Live", sobre el mediático que falleció en septiembre de 2024.

Según explicó, el dispositivo apareció en un lugar donde el conductor guardaba objetos personales de valor. "Me dicen que dentro de una cajita donde él guardaba cosas importantes apareció este pendrive acompañado de una memoria que en las próximas horas me contarán si existe alguna información importante o no", señaló.

Luego, remarcó la relevancia que podría tener este elemento en la causa. "La aparición de este dispositivo podría llegar a ser clave en los próximos días para la Justicia que tiene abierta la investigación de la muerte del conductor. Apareció un pendrive me confirman y puede ser clave este dato para determinar si se quitó la vida o lo mataron", concluyó el periodista.