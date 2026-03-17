Filtraron un impactante audio de la Tota Santillán antes de morir y se reaviva el misterio: "¿Querés que te prenda...?

A más de un año de la muerte de la Tota Santillán, el caso sigue dando de qué hablar, principalmente porque la causa judicial que investiga los hechos alrededor de su deceso continúa abierta. Mientras que días atrás trascendió que el número de celular del conductor de "Pasión de sábado" fue vendido en pleno proceso legal, ahora se filtró un estremecedor audio del mediático antes de morir.

Ricardo Daniel Carías, más conocido como "La Tota" Santillán, murió a los 57 años el 23 de septiembre de 2024 tras un incendio en su casa de Castelar. A casi un año del hecho, la Justicia resolvió reabrir la causa para determinar si el siniestro fue producto de un accidente, un suicidio o un homicidio.

En las últimas horas, Juan Etchegoyen reveló en su ciclo "Mitre Live" un material sensible que podría aportar nuevos elementos a la causa. "Ustedes saben que la semana pasada yo les conté en este programa que el número de celular que usaba la Tota Santillán ahora lo tenía en su poder un preso. Bueno tengo novedades", comenzó diciendo el conductor.

Y continuó: "Hoy en este programa vas a escuchar un audio donde aparece la Tota Santillán hablando con una persona que lo amenaza. Este audio fue meses antes de que la Tota fallezca. Imagínense que si él grabó esto es porque creía que le podía pasar algo y también debe haber sido amenazado varias veces".

La Justicia investiga la muerte de la Tota Santillán.

En ese contexto, el periodista remarcó una coincidencia que llamó la atención. "A mí lo que me llama la atención, quizás es coincidencia, que la persona que habla con la Tota le dice ‘te voy a prender fuego' y tiempo después la Tota apareció prendido fuego", expresó antes de difundir el material.

En la grabación se escucha a un hombre decir: "Necesito las llaves del departamento que me estás usurpando...¿vos queres que yo te prenda fuego?". Ante lo que la Tota responde: "No pero vos hablaste con Sol o hablaste con...". Fue en ese momento que el sujeto, cuya identidad se desconoce, expresa: "¿Vos querés que yo te prenda fuego, Dani? ¿Querés que te prenda fuego?"

Tras la difusión del audio, Etchegoyen volvió a referirse al avance de la causa. "Sé que la Justicia está investigando la muerte de Daniel de manera lenta porque ya pasaron casi dos años y novedades no hay. Quizás con esto que voy a poner al aire se despabilan un poco", concluyó. Así, la aparición de este material podría marcar un punto de inflexión en un caso que, lejos de cerrarse, continúa generando conmoción.