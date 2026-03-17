Licha Navarro se convirtió en héroe en el incendio de la casa de sus vecinos: "Vimos el fuego y saltamos con..."

Mientras "Gran Hermano Generación Dorada" sigue a pleno escándalo, Licha Navarro, una de las figuras de las últimas ediciones y ahora protagonista de "Sex", se convirtió en héroe en las últimas horas, pero por algo completamente alejado de los medios. El exparticipante ayudó a una familia vecina en un incendio en su casa, y con varias personas, apagó el fuego. Lo que podría haber sido una tragedia terminó en un susto enorme gracias a la rápida reacción del ex "Susano" y sus amigos, que no dudaron en meterse de lleno en el peligro para salvar a sus vecinos.

Acostumbrado a compartir su día a día con la gente que lo sigue en las redes sociales, Licha Navarro mostró uno de los momentos más angustiantes que vivió en el último tiempo. Todo empezó mientras él estaba trabajando en su quinta, en un día que parecía tranquilo hasta que el fuego apareció de la nada. "Estábamos trabajando en la quinta y se empezó a prender la garrafa del vecino. Acá están los muchachos, los héroes", dijo al tiempo que mostraba a los bomberos en acción, aunque para ese entonces, él y su grupo ya habían hecho gran parte del trabajo.

Preocupados, sus seguidores empezaron a mandarle mensajes para saber si él y su novia estaban bien y si necesitaban ayuda. La preocupación era lógica: las imágenes que subió mostraban llamas bastante cerca de donde él vive. Por eso, Licha subió el detalle de lo sucedido para llevar tranquilidad y contar, paso a paso, cómo se vivió ese momento de pánico. "Quiero aclarar que no fue en mi casa ni en el lugar donde pusimos la guardería de mascotas, sino en la casa vecina", aclaró de entrada para evitar malentendidos.

"Primero vimos que se estaba incendiando una palmera y pensamos que era de la calle hasta que vimos que el fuego estaba cayendo en el techo de la casa de otra familia", relató el ex GH, describiendo cómo la situación se fue volviendo cada vez más grave en cuestión de segundos. Lo que arrancó como un pequeño foco en una palmera derivó en un riesgo concreto para la vivienda de al lado, y ahí fue cuando Licha y los suyos decidieron pasar a la acción sin dudarlo ni un instante.

Luego de dar aviso a los bomberos, Licha y dos personas más se dispusieron a dar una mano sin medir el peligro. "Saltamos al otro lado con dos mangueras y una escalera, uno de los chicos se fue a buscar el matafuegos del auto y logramos apagar una parte", contó orgulloso, aunque con el susto todavía en el cuerpo. La rápida coordinación entre vecinos evitó que las llamas avanzaran sobre el techo de la casa, aunque el trabajo no estuvo completo hasta que llegaron los profesionales. "Nos quedó la parte del techo que lo terminaron de apagar los bomberos cuando llegaron", agregó.

El ex GH aclaró que afortunadamente, no hubo heridos ni daños importantes aunque el disgusto fue enorme y la angustia, difícil de borrar. "Por suerte están todos bien, fuera de peligro. Fue un lindo cagazo pero ya pasó", cerró, entre aliviado y con el humor que lo caracteriza, dejando en claro que a veces los verdaderos héroes no usan capa, sino mangueras y muchas ganas de ayudar al prójimo.