Marcelo Tinelli confirmó que está de novio con Rossana Almeyda y soltó todo: "Me da un poco de..."

Marcelo Tinelli confirmó su regreso a los medios, tras su conflictiva salida del mundo del stream en 2025. El conductor, que se prepara para viajar a Estados Unidos durante el Mundial 2026 y con una vuelta al periodismo deportivo que trae muchas sorpresas, recientemente se mostró en redes sociales con su nueva novia, Rossana Almeyda, y en una entrevista confirmó estar en una relación con la modelo, amiga de Pampita.

Marcelo Tinelli se prepara para uno de los desafíos más grandes que tiene por delante: cubrir el próximo Mundial. El Cabezón acaba de acordar su llegada a Infobae, donde tendrá una participación importante. Con mucha expectativa, para Tinelli se viene una nueva oportunidad de pisar fuerte en los medios. Pero además del laburo, el conductor también tiene novedades en el terreno sentimental.

En una extensa entrevista que hizo junto a Luciana Rubinska, Tinelli contó cómo vive su nueva faceta en el romance que atraviesa. Después de lo que fue su separación de Millet Figueroa, el conductor hace días confirmó su nuevo vínculo. Increíblemente, la historia con su pareja tiene a Pampita como una de las figuras involucradas.

Junto a Rossana Almeyda, el Cabezón vive uno de los mejores momentos a nivel sentimental. "Estoy empezando una relación, conociendo a alguien, una mujer divina, que me hace mucho bien y siento que nos estamos haciendo bien. Estamos en el arranque de algo. Una linda relación", destacó Tinelli, con esa mezcla de emoción y pudor que lo caracteriza cuando habla del corazón.

Rubinska rápidamente quiso saber cuál fue la ingerencia que tuvo Carolina Ardohain. "Dicen los rumores que tu celestina fue Pampita. ¿Es verdad?", preguntó la periodista. Allí, Marcelo explicó por qué la modelo quedó en el medio de su nueva relación. La respuesta del conductor despejó dudas pero también dejó un par de sonrisas.

"Nunca Pampita fue celestina mía de nada. Me hubiera encantado: ‘Dale, tirame un centro, maestra'. Nada. Pero sí, en este caso es conocida de Caro. La celestina fue una amiga de Caro. Sí, estaba Caro ese día. Pero le faltó arranque ahí a Pampita. Me parece que la amiga hizo más fuerza", sostuvo Tinelli, con ese humor y picardía que todos le conocen.

Y al respecto, también aclaró: "Son cosas. Presentaciones. Sí, estaba solo. Te doy a conocer a tal amiga. En un momento se dio. Y estamos comenzando algo y estoy muy contento. Me sedujeron montón de cosas, pero vamos a dejarla para... La estoy conociendo y me da un poco de pudor estar hablando tanto". El Cabezón dejó claro que quiere ir despacio, aunque la exposición siempre lo persiga.

Mientras tanto, Tinelli ya mira el calendario. En unos meses viaja a Estados Unidos por el Mundial, y Rossana no se sabe si lo acompañará. El conductor, que vuelve con todo al periodismo deportivo, intenta mantener un perfil bajo en lo personal. Pero con la confirmación de este romance, y con Pampita de testigo de lujo, los reflectores otra vez apuntan a su vida privada.