Wanda Nara se habría separado de Martín Migueles: "Terminaron en..."

Aunque hace tan solo unos días Wanda Nara mostraba como su novio Martín Migueles la sorprendía apareciendo en Uruguay con regalos, la conductora se habría separado del empresario. Mientras sigue del otro lado del Río de la Plata filmando su primera película, las novedades sobre su vida personal no son alentadoras. La noticia sacudió el espectáculo y ya hay dos versiones que crujen sobre los motivos de la ruptura.

La historia de amor entre Wanda Nara y Martín Migueles llegó otra vez a un punto final. En las últimas horas empezaron a conocerse los detalles de una crisis que terminó de desgastar todo. Y, como si fuera poco, la separación aparece en medio de un escándalo. Porque justo ahora, cuando el empresario quedó envuelto en una situación legal muy delicada, saltó la noticia de que la relación se rompió.

Todo estalló después de que se supiera que Migueles podría estar metido en una operatoria vinculada al acceso irregular a divisas dentro del mercado oficial de cambios. Eso generó un quilombo bárbaro. El nombre de Wanda quedó pegado al tema por su vínculo con él, aunque ella está del otro lado del charco filmando. La información voló por todos los programas.

Pero ojo, porque al mismo tiempo apareció otra versión, muy distinta. Según contó Naiara Vecchio, la separación no arrancó por ese escándalo financiero, sino por una serie de peleas de pareja que se desataron durante el viaje de Wanda a Uruguay. La periodista explicó que la ruptura fue porque él no quería que ella se fuera tantos días para grabar una película. Ahí empezaron los roces, uno tras otro.

Según esta versión, y a pesar de este cimbronazo que sufrió la relación, no hubo ni discusiones violentas ni escándalos públicos entre Wanda y Migueles. "Terminaron en buenos términos", sostuvo la periodista. El dato no es menor, porque la mediática ya vivió separaciones tormentosas antes. Pero acá, al parecer, no hubo gritos ni dedos acusadores. Solo distancia y silencio.

Lo cierto es que esta es la segunda vez que la conductora y el empresario se separan. En enero de 2026 ya pasaron por una ruptura, aunque en ese momento fue temporal. Allá por aquel entonces, Wanda y Migueles tuvieron un fuerte distanciamiento semanas después de la polémica con Claudia Ciardone. La actriz aseguró públicamente que el empresario le mandaba mensajes y le proponía encuentros en Punta del Este.

En ese momento, todo pareció no golpear a la pareja. Pero pocos días después, con otro escándalo legal en el medio de él (estaba siendo investigado), se distanciaron igual. Ahora la historia se repite, pero con otros condimentos: una película de por medio, una denuncia cambiaria y un silencio total de Wanda, que todavía no salió a hablar.

Mientras tanto, del otro lado del Río de la Plata, Wanda sigue filmando y evitando el micrófono de los cronistas. Los seguidores esperan que ella misma cuente qué pasó. Por ahora, las versiones se cruzan y nadie baja línea. Pero si algo quedó claro, es que la relación con Migueles, otra vez, quedó en el pasado.