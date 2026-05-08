Homenajean a Charly García con un imponente mural en una esquina emblemática

Charly García fue homenajeado con un imponente mural realizado por el artista Martín Ron sobre la histórica disquería y librería Zivals, en el marco de los festejos por el 55° aniversario del emblemático local porteño. La obra, de 195 metros cuadrados, puede verse desde la esquina de Avenida Corrientes y Callao y está ubicada sobre la terraza del espacio cultural que desde hace más de cinco décadas integra el circuito artístico de la Ciudad de Buenos Aires.

El mural está inspirado en la icónica tapa de Clics Modernos y recrea la histórica imagen tomada en el cruce de Walker Street y Cortlandt Alley, en Nueva York, trasladando esa postal al corazón de Buenos Aires.

El imponente de Charly García en la Avenida Corrientes y Callao. (Foto: Instagram/@ronmuralist).

Según explicaron desde Zivals, la intervención busca unir el universo del rock nacional con uno de los puntos más representativos de la cultura popular porteña.

Antes de su finalización, el propio Charly García visitó el local y dio su aval al proyecto, que ya se convirtió en una nueva atracción para fanáticos del músico y amantes del arte urbano.