Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

MÚSICA

Homenajean a Charly García con un imponente mural en una esquina emblemática

La leyenda del rock nacional tiene su mural propio en la esquina de Avenida Corrientes y Callao. ¡Mirá!

 Charly García fue homenajeado con un imponente mural realizado por el artista Martín Ron sobre la histórica disquería y librería Zivals, en el marco de los festejos por el 55° aniversario del emblemático local porteño. La obra, de 195 metros cuadrados, puede verse desde la esquina de Avenida Corrientes y Callao y está ubicada sobre la terraza del espacio cultural que desde hace más de cinco décadas integra el circuito artístico de la Ciudad de Buenos Aires

El mural está inspirado en la icónica tapa de Clics Modernos y recrea la histórica imagen tomada en el cruce de Walker Street y Cortlandt Alley, en Nueva York, trasladando esa postal al corazón de Buenos Aires

El imponente de Charly García en la Avenida Corrientes y Callao. (Foto: Instagram/@ronmuralist).
El imponente de Charly García en la Avenida Corrientes y Callao. (Foto: Instagram/@ronmuralist).

Según explicaron desde Zivals, la intervención busca unir el universo del rock nacional con uno de los puntos más representativos de la cultura popular porteña. 

Antes de su  finalización, el propio Charly García visitó el local y dio su aval al proyecto, que ya se convirtió en una nueva atracción para fanáticos del músico y amantes del arte urbano.

Esta nota habla de:
1
La Reina del Flow llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

La Reina del Flow llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

4
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

5
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

Últimas noticias de Charly García