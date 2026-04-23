Operaron a Charly García: qué dice el primer comunicado sobre su estado de salud

En las últimas horas trascendió que Charly García se sometió a una nefrectomía parcial, una intervención en la que se extirpa una parte de un riñón, y permanece internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT). Ante la preocupación por el estado del ícono del rock nacional, desde su entorno dieron a conocer un contundente comunicado sobre su salud.

La noticia fue difundida por Ángel de Brito este miércoles 22 de abril, aunque la intervención se había realizado días antes. Si bien desde su entorno cercano habían señalado que el procedimiento "salió todo bien", la información generó una rápida repercusión en redes, donde sus seguidores expresaron mensajes de apoyo y cariño.

"Se informa que Charly García fue sometido el pasado 21 de abril a una cirugía programada de riñón en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT)", indicaron en el escrito difundido oficialmente.

En el mismo mensaje, llevaron tranquilidad sobre su evolución: "La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento".

Charly Gracía junto a sus seres queridos en su cumpleaños.

Uno de los rumores que circularon indicaba que a Charly García le estaban realizando diálisis para asistir el funcionamiento de sus órganos tras la operación. Sin embargo, desde su entorno salieron a desmentir esa versión. "Para llevar tranquilidad, es importante aclarar que en ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento", destacaron.

Por último, el círculo del artista agradeció el acompañamiento del público en este momento delicado. "Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre", concluyeron, dejando en claro el vínculo cercano que mantiene con sus fans.