Operaron a Charly García y permanece internado: cómo está su salud

Charly García se encuentra internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT). Para llevar calma a los fanáticos, se aclaró que no se trató de una urgencia, sino de una operación programada. Al músico le realizaron una nefrectomía parcial (una intervención en la que se extirpa una parte de un riñón).

Según la información brindada por su mánager al programa "LAM" (América TV), conducido por Ángel de Brito, el procedimiento fue un éxito. "Salió todo bien", aseguraron desde su círculo íntimo.

A pesar de la magnitud de la cirugía, el panorama es optimista. Charly García no se encuentra en terapia intensiva, sino que ya fue trasladado a una habitación común para continuar con su evolución.

Charly García se realizó una operación programada en la que "salió todo bien".

Como parte del protocolo postcirugía en este tipo de intervenciones renales, se le está realizando un proceso de diálisis para ayudar al funcionamiento de sus órganos tras la operación.

Sus médicos monitorean la respuesta de su organismo minuto a minuto, pero el hecho de que la operación haya sido planificada permite manejar los tiempos con mayor previsión.