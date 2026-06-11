El padre de Miley Cyrus estuvo a punto de morir pero vivió un milagro: "Si hubiera estallado, habría..."

Billy Ray Cyrus, padre de Miley Cyrus, contó que estuvo a punto de morir. El cantante de 64 años enfrentó una infección severa en 2024 que derivó en sepsis. Los médicos le dieron malas noticias. Su cuerpo se hinchaba sin control. Una cirugía parecía inevitable. Pero todo cambió. El artista asegura que pidió un milagro en su "roca de oración" y la respuesta llegó. También sufrió parálisis en las cuerdas vocales. No podía cantar ni hablar.

Billy Ray Cyrus habló con la revista People el 10 de junio. Allí contó los pormenores de su peor momento sanitario. El intérprete de "Achy Breaky Heart" reveló que una infección severa derivó en sepsis durante 2024. Esa condición, explicó, puso su vida en riesgo real.

"Me enfermé mucho y casi muero", sostuvo el artista. Durante parte del tratamiento, los médicos le dieron el alta y él permaneció en su casa. Lo acompañaba Tommy Jack, su perro rescatado. "Mientras intentaba seguir con vida, a veces me enviaban a casa desde el hospital. Pero mi cuerpo se estaba hinchando por algún tipo de toxicidad", agregó.

La sepsis, una respuesta extrema del organismo frente a una infección, puede provocar complicaciones graves si no se controla a tiempo. En el caso de Cyrus, los médicos evaluaban la posibilidad de realizar una nueva intervención quirúrgica. "Si hubiera estallado, habría muerto", comentó el cantante con crudeza.

En medio de ese calvario, Cyrus encontró un refugio espiritual. Acudía con frecuencia a un lugar que denomina su "roca de oración". Allí pedía una mejora en su condición. "Por favor, necesito un milagro. Necesito un milagro", recordó haber repetido.

El milagro, según su relato, ocurrió cuando acudió al hospital para una cirugía que consideraba inevitable. "Iban a hacer una última operación. Llegué al hospital y me dijeron: ‘Señor Cyrus, ya no está. Se ha curado'", afirmó. La noticia lo tomó por sorpresa.

Pero los problemas no terminaron allí. El intérprete aseguró que sufrió una parálisis en las cuerdas vocales. Esa complicación le impidió hablar y cantar durante parte de su recuperación. "No podía cantar ni hablar", explicó sin vueltas.

Durante ese proceso, Cyrus buscó distintas formas de mantener el ánimo. La música de sus hijos Noah y Braison Cyrus se convirtió en una herramienta clave. En particular, mencionó la canción "Don't Put It All On Me", interpretada por Noah y escrita por Braison, lanzada en 2025.

"Simplemente me gustó muchísimo. Le doy crédito a esa canción por haberme salvado. Estaba obsesionado con ella", dijo. El cantante reproducía el tema a diario. "Me daba un poco de paz", comentó.

El apoyo familiar también llegó desde el lugar más inesperado. Un momento protagonizado por su nieto Bear, hijo de Braison Cyrus, tuvo un significado especial. "En un momento muy difícil de mi vida, mi pequeño nieto Bear me miró y me dijo: ‘Inténtalo de nuevo'", relató. El niño tenía entonces cinco años. Hasta ese momento, casi no hablaba con él. "Ni siquiera estaba seguro de que supiera mi nombre", añadió el artista.

Cyrus interpretó esas palabras como un mensaje que lo impulsó a continuar. "Pensé: ‘Me está diciendo algo'. ¿Es sobre el amor? ¿Sobre la música? De alguna manera, tengo que volver a intentarlo en ambos aspectos", expresó.

Billy Ray Cyrus es padre de Noah, Braison y Miley Cyrus, fruto de su matrimonio con Tish Cyrus que duró hasta 2022. Después del divorcio, se casó con la cantante Firerose en 2023, unión que terminó al año siguiente. Desde 2025 mantiene una relación con la actriz Elizabeth Hurley.