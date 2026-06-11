Guido Kaczka agasajó al jurado de "Es mi sueño" con una milanesa gigante: "Hoy se cena..."

Guido Kaczka volvió a sorprender. Esta vez no fue con un juego ni con una pregunta ingeniosa. En el estudio de "Es mi sueño", en el que suelen vivirse momentos emotivos con los participantes, el conductor apareció con un par de milanesas de tamaño descomunal. El público y el jurado no salían de su asombro. "Hoy se cena", gritó Kaczka. El concurso de canto quedó en segundo plano. La escena se viralizó en cuestión de minutos.

La noche en el estudio de Eltrece adquirió un tono inesperado. Guido Kaczka irrumpió en escena portando un par de milanesas de tamaño inusual. El público y el equipo técnico apenas tuvieron tiempo de reaccionar. El conductor, con su habitual energía y desparpajo, colocó los platos en el centro del set de Es mi sueño. "Hoy se cena", vociferó Kaczka. El concurso de canto, por un instante, cambió por completo su fisonomía.

El gesto no tardó en generar revuelo. En cuestión de segundos, la atención de todos se centró en la peculiaridad gastronómica. El jurado, acostumbrado a las sorpresas del conductor, mostró una mezcla de incredulidad y entusiasmo. Esa reacción contagió a los presentes. Las cámaras captaron rostros de asombro y risas contenidas. Algunos miembros del panel no dudaron en acercarse para inspeccionar más de cerca las enormes piezas.

Guido Kaczka suele transformar la rutina televisiva en un espectáculo de espontaneidad. En esta oportunidad, su idea de llegar con milanesas gigantes no solo rompió la estructura prevista del programa. También provocó una de las reacciones más comentadas en redes sociales durante la noche. El conductor aprovechó el momento para bromear con los participantes. Lanzó preguntas sobre el origen de semejante plato y desafió a todos a probar un bocado.

La escena se viralizó rápidamente. Quienes siguen de cerca al conductor explican que tiene una habilidad especial para convertir situaciones cotidianas en momentos inolvidables. El uso de la comida en sus intervenciones responde a una estrategia de cercanía con el público. La gente ve en estos gestos una oportunidad para distenderse y participar del humor colectivo.

El equipo de Es mi sueño interrumpió su transmisión habitual. Celebraron la llegada de la milanesa entre agradecimientos a la producción por el gesto. El momento coincidió con la hora de la comida. No faltaron las sugerencias culinarias. "Ponele limón", aconsejó Levinton. La comida se convirtió en excusa para prolongar la charla distendida entre los integrantes del programa.

El jurado, sorprendido por la magnitud de las milanesas, reaccionó con bromas y expresiones de asombro. Algunos aprovecharon para compartir anécdotas sobre comidas familiares. Otros se limitaron a degustar, entre risas, un trozo del plato presentado. El público presente acompañó con aplausos y comentarios jocosos. Eso contribuyó a transformar el momento en uno de los puntos más altos de la emisión.

La escena se replicó en numerosas cuentas de redes sociales. Los usuarios destacaron la creatividad del conductor y la naturalidad con la que introduce elementos lúdicos en plena transmisión. La viralización convirtió el episodio en tendencia. La figura de Guido quedó consolidada como referente de la televisión argentina contemporánea.

En otras emisiones, Kaczka ya recurrió a platos típicos y bocados improvisados para involucrar a los presentes en situaciones descontracturadas. Este tipo de intervenciones refuerza la imagen de Guido como un animador capaz de reinventar el formato de los concursos televisivos. Apela tanto al ingenio como a la cercanía.