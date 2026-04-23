Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: No le dieron el alta, y su entorno guarda silencio

Mirtha Legrand continúa ocupándose de su salud y vigilada de cerca por sus médicos de confianza. La semana pasada, cuando no grabó "La noche de Mirtha", su entorno habló de una gripe muy fuerte. La Pavada confirmó ayer que La Chiqui mantenía reposo, y Ángel de Brito contó que le diagnosticaron algo distinto a lo que se creía en principio, por lo que encendió las alarmas.

En "LAM", De Brito confirmó que Lagrand tuvo bronquitis y que le dieron antibióticos y el parte médico cambió el panorama. Se dijo que era solo por una semana. Que este viernes 24 iba a grabar el programa que sale el sábado 25. Pero eso no ocurrirá. Además, desde su entorno no dieron información de ningún tipo, por lo que la preocupación, ante el silencio, continúa creciendo.

Ahora fue Ángel de Brito quien confirmó la mala noticia. Desde El Trece le informaron que Mirtha no vuelve esta semana. Incluso, se adelantaron y dieron a conocer que tampoco va a regresar la semana que viene. Su lugar seguirá ocupado por su nieta, Juana Viale. La diva sigue de reposo por tiempo indeterminado. La producción ya empezó a moverse con la nueva logística.

"Pasa que los médicos no le dieron el alta, el famoso permiso para grabar. Entonces, toda la producción está preparando, pero no dan a conocer la mesaza porque no se sabe si lo va a conducir Juana", contó Laura Ubfal, panelista de "LAM". "Los médicos le dieron 7 días de reposo", sumó el conductor. Un dato que choca con la nueva información: si le dieron una semana, ¿por qué no vuelve la semana que viene?

Ubfal retomó la palabra y aportó un detalle clave: "Está todavía con un poco de tos y los médicos le tienen miedo al aire acondicionado del estudio, a que salga y lo demás". O sea, no es solo el reposo. Es el miedo a que un ambiente frío o una corriente de aire compliquen la recuperación de una mujer de 86 años. Los médicos no quieren correr riesgos.

El regreso de Mirtha Legrand a la televisión sigue sin fecha. Lo que parecía una simple gripe se transformó en bronquitis, y la bronquitis derivó en una ausencia prolongada. La producción del programa ya se prepara para seguir con Juana Viale al frente, al menos por dos semanas más. Los médicos manejan los tiempos con pinzas.

La diva, por ahora, se cuida en casa. El público tendrá que esperar. Porque la salud de "La Chiqui" no se negocia. Que vuelva cuando esté bien, y, mientras tanto, Juana banca la parada.



