Mirtha Legrand sigue en reposo y no grabaría su programa para este fin de semana: los detalles

La salud de Mirtha Legrand continúa generando preocupación en el mundo del espectáculo. La conductora viene de transitar un cuadro de gripe, que la dejó afuera de su programa del fin de semana pasado, siendo reemplazada de urgencia por su nieta, Juana Viale. Ahora, "La Chiqui" sigue en reposo y todo parece indicar que no grabaría su "mesaza" del sábado 25 de abril.

Tal lo anticipado por La Pavada de Diario Crónica, Mirtha Legrand no irá al Martín Fierro de la Moda el próximo domingo ni a su clásico té con amigos. En tanto, Juanita Viale graba mañana con Jorgelina Aruzzi, Nazareno Casero, Benjamín Amadeo, José Chatruc y Marcos Díaz Videla. La producción de Nacho Viale va a esperar hasta último momento para "La noche de Mirtha".

Mirtha Legrand no grabaría su programa de este fin de semana.

En "LAM" (América TV) abordaron el tema de la salud de Mirtha. Allí, Laura Ubfal reveló que "La Chiqui" no consigue la autorización médica para grabar su ciclo. "Está con algo de tos y los médicos le tienen miedo al aire acondicionado", señaló la periodista.

En un "último momento", Ángel de Brito aseguró que Mirtha Legrand no grabará este viernes y "tal vez el próximo tampoco". Ahora, habrá que esperar alguna confirmación por parte de El Trece o del entorno de la diva.