El mensaje de Mirtha Legrand en medio de la preocupación por su salud: "La leyenda continúa..."

Este viernes 17 de abril, Mirtha Legrand generó preocupación por su salud, ya que debió posponer la grabación de su programa de este sábado 18 de abril por un cuadro gripal. Incluso, trascendió que Juana Viale la reemplazará en la conducción de "La Noche de Mirtha" en la pantalla de El Trece. En ese contexto, "la Chiqui" publicó un mensaje en redes sociales para llevar tranquilidad.

"Como siempre les digo, la leyenda continúa... Solo estoy resfriada, ¡la semana que viene vuelvo! Besito, chau, chau", escribió Mirtha en X (antes Twitter).

El mensaje de Mirtha Legrand en redes sociales. (X/@mirthalegrand).

Además, Juana Viale hizo un video en el que comunicó el reemplazo de urgencia que hará en el ciclo que se emite todos los sábados a la noche. "¡Hola! Voy a hacer el programa de la abuela y les quiero contar a todos que no tiene nada: tiene tos y no puede venir. Entonces, quién mejor que su nieta para hacer el programa del sábado a la noche. Así que mírenme el sábado y el domingo. Besos".

De esta forma, Juana recibirá este sábado 18 de abril a partir de las 21.30 horas en "La Noche de Mirtha" al periodista y conductor de "Todo Noticias" Edgardo Alfano; Ricardo Biasotti, la expareja de Andrea del Boca y padre de su hija Anna Chiara; la senadora nacional Carolina Losada; y el periodista Daniel Gómez Rinaldi.

El domingo 19 de abril desde las 13.45 horas en "Almorzando con Juana Viale", la hija de Marcela Tinayre tendrá de invitados a la modelo y conductora Nicole Neumann, quien estará junto a su hermana Gege; la actriz Betiana Blum; el actor Juan Palomino; y el reconocido cocinero y chef Rodrigo Cascón.