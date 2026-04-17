Preocupa la salud de Mirtha Legrand y se pospuso la grabación de su programa: "No amaneció bien..."

Mirtha Legrand genera preocupación en la comunidad artística por un problema de salud. Si bien los invitados para su programa de este fin de semana ya habían sido anunciados, habrá cambios en la agenda para preservar el estado de la diva de los almuerzos. En la misma semana que Luis Brandoni y Soledad Silveyra también debieron suspender su obra por sus hospitalizaciones, "La Chiqui" estaría atravesando un mal momento, aunque sin internación de por medio.

Este viernes, a horas de la grabación de "La Noche de Mirtha" (El Trece), el ciclo que se emite los sábados a la noche, se confirmó que la conductora atraviesa un cuadro gripal. Ese malestar la obligó a ausentarse de su exitoso programa. La noticia la dio el periodista Santiago Sposato, que detalló el parte médico con precisión.

"A las 11.07 de la mañana Mirtha no va a grabar su programa por temas de salud. No amaneció bien. Dicen que es un resfrío fuerte y con tos", contó el periodista. Y agregó un dato clave: "Mirtha quiere esperar hasta último momento para grabar su programa, pero los médicos le dijeron que no. Es una persona grande y no tiene que minimizar los síntomas". Una advertencia que encendió todavía más las luces de alerta.

Pese a que la diva quiso ir a conducir igual, los médicos le recomendaron que lo mejor era no hacerlo por su edad. Ante la ausencia de la conductora, será su nieta Juana Viale quien tome las riendas del programa del sábado. Un cambio de último momento que el canal resolvió con rapidez para que la emisión no se caiga.

Mirtha ya tenía confirmados los invitados para esta edición. La lista causó revuelo por la presencia de Ricardo Biasotti, expareja de Andrea Del Boca. Aquel episodio cuando la conductora preguntó sobre un supuesto embarazo no sano todavía resuena, y Mirtha sigue con resquemores por esa situación. Por eso, muchos vieron la invitación como una suerte de revancha.

Biasotti se sentará junto a la senadora Carolina Losada, que impulsa en la cámara alta la discusión sobre falsas denuncias. Cabe recordar que Ricardo fue sobreseído por abuso sexual en 2023 en una batalla judicial que lo enfrentó a la actriz que estuvo en "Gran Hermano". También completan la mesa Edgardo Alfano y Daniel Gómez Rinaldi. Todos ellos hablarán este sábado por la noche, pero con Juana al frente.

La salud de "La Chiqui" sigue siendo el foco de atención. Por ahora, no precisó internación y el parte indica un fuerte resfrío. Pero en una semana donde Brandoni y Silveyra también pararon sus actividades por cuadros delicados, el ambiente artístico se toma cualquier síntoma con seriedad. El sábado dirá si la nieta logra estar a la altura del legado. Mientras tanto, todos cruzan los dedos para que la diva se recupere pronto.