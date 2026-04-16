La medida extrema que frenó la obra de Luis Brandoni y Soledad Silveyra por sus problemas de salud: "Hasta nuevo aviso..."

La salud de Luis Brandoni encendió todas las luces de alerta en el ambiente artístico. El reconocido actor de "Parque Lezama" fue internado de urgencia tras un tropezón en su casa, y al principio circuló con fuerza la versión de un ACV. Pero fue el productor Carlos Rottemberg quien salió aclarar el panorama. Mientras tanto, su compañera en "¿Quién es quién?", Soledad Silveyra, también estuvo internada, aunque Solita salió de su internación "bajo su responsabilidad". En ese torbellino de incertidumbre, la producción tomó una fuerte decisión.

La obra que era un éxito en calle Corrientes, con funciones repletas y aplausos que no terminaban más, se detuvo de golpe. Rottemberg, dueño de la sala Multitabaris, confirmó la noticia con un posteo en redes. "Informamos que, para acompañar la recuperación del Sr. Luis Brandoni -quien atraviesa un cuadro de salud de público conocimiento- la producción, el equipo artístico y la sala Multitabaris han decidido suspender la temporada de 'Quién es quién' hasta nuevo aviso", escribieron junto a una foto de la dupla.

Todo empezó días antes, cuando Silveyra se bajó de las tablas por una afección que le jugó una mala pasada. Ahí la preocupación se instaló en la platea. Pero el verdadero mazazo llegó cuando Brandoni terminó en el sanatorio. Ángel de Brito lo adelantó en "Bondi Live" y las versiones se dispararon como pólvora. Rottemberg, frente al escándalo mediático, tuvo que poner los puntos sobre las íes.

"Beto está en observación tras una caída ocurrida el sábado en su casa. Esto requiere unos días de evaluación y recuperación en el sanatorio", explicó el lunes el productor. Y aclaró que desde el viernes las funciones ya estaban paradas por el problema de salud de Solita. Así las cosas, la suspensión no fue una locura del momento, sino una seguidilla de golpes que dejó a la comedia en offside.

Rottemberg también se encargó de tirar abajo el rumor más pesado: "No es un ACV, como se dijo en un principio, sino un hematoma producto del golpe, que debe controlarse hasta su absorción". Con esa frase buscó calmar los ánimos mientras el actor sigue bajo la lupa de los médicos. Un alivio para los fans, pero la parada ya estaba hecha.

No es la primera vez que "¿Quién es quién?" sufre con la salud de sus estrellas. En verano, la obra ya había cambiado sus planes y dijo no a Mar del Plata por orden médica: querían que Brandoni se cuidara en Buenos Aires. Así, el lugar en la costa lo ocupó "El secreto", con Ana María Picchio y Gerardo Romano, mientras que la dupla original siguió en cartel en el Multitabaris. Pero ahora, la sala quedó con las luces apagadas.

Por el momento, el equipo artístico y técnico espera la recuperación de los dos. Rottemberg anticipó que Silveyra podría volver el miércoles si los médicos dan el visto bueno, pero nadie apura los tiempos. La prioridad es que ambos íconos de la escena local estén bien. Mientras tanto, el telón sigue cerrado y el público, con la ilusión guardada, aguarda noticias.