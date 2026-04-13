Luis Brandoni fue internado de urgencia tras sufrir una caída en su casa: cuál es su estado de salud

En las últimas horas, la salud de Luis Brandoni generó una gran preocupación entre los fanáticos. Y es que trascendió que el actor de "Parque Lezama" había sido internado de urgencia. Para llevar tranquilidad ante las distintas versiones que circularon, el productor Carlos Rottemberg rompió el silencio para aclarar la situación.

Este lunes, en su programa de streaming, Ángel de Brito aseguró que el actor habría sufrido un accidente cerebrovascular tras una caída. Además, indicó que el artista fue hospitalizado en el Sanatorio Güemes. "Lo internaron y tuvo un ACV, un pequeño ACV. La gente escucha ACV y parece que es la muerte, pero no", explicó.

En medio de la preocupación, Rottemberg dio precisiones sobre el panorama de Brandoni. "Beto está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa. Se suma ahora esto que exige unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en sanatorio", detalló en diálogo con Teleshow.

El productor también fue contundente al desmentir las versiones más alarmantes. "No es un ACV como se dijo en un principio sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción", explicó, despejando dudas sobre un cuadro más grave.

Luis Brandoni y Soledad Silveyra protagonizan la obra teatral "¿Quién es quién?".

Las funciones de la obra "¿Quién es quién?", la cual protagoniza junto a Soledad Silveyra, ya estaban suspendidas desde el viernes por un problema de salud de la actriz. "Por eso desde el viernes está detenida la temporada", agregó Rottemberg.

De esta manera, desde el entorno del actor buscaron llevar tranquilidad en medio de la incertidumbre y remarcaron que el cuadro está siendo controlado mientras permanece en observación.