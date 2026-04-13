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Andrea Del Boca reapareció tras su caída en "Gran Hermano" y sorprendió con un contundente pedido a sus fans: las fotos

La actriz volvió a mostrarse en redes luego del accidente que la obligó a dejar el reality de Telefe y compartió imágenes desde su casa con un mensaje que no pasó desapercibido. ¡Mirá las imágenes, en la nota!

Después de su abrupta salida de "Gran Hermano: Generación Dorada"  por el golpe que sufrió tras una caída dentro de la casa, la salud de Andrea Del Boca generó repercusiones y preocupación entre sus fanáticos. Aunque la actriz no hablaba públicamente, su entorno brindaba información en su nombre e incluso su hija, Anna, ingresó al reality para retirar sus pertenencias. Finalmente, este domingo 12 de abril, la artista reapareció en redes sociales con fotos y un mensaje que sorprendió a sus fans.

Cabe recordar que Andrea sufrió una fuerte caída tras tropezar con sus sandalias, lo que le provocó un golpe de lleno contra el piso. El accidente generó impacto por la cantidad de sangre que se vio en el momento y luego se confirmó que perdió dos piezas dentales, lo que obligó a una intervención médica.

La actriz volvió a la actividad digital casi una semana después de abandonar "Gran Hermano" con imágenes desde su casa, donde se la vio relajada junto a su hija y su perro. Sin embargo, Del Boca decidió cubrir su boca con un almohadón y con la cara de su perro Kión, evitando mostrar las secuelas del golpe.

"Mimos que todo lo curan. Estoy bien, reponiéndome, pronto haremos vivo. Gracias por tanto amor y apoyo", expresó, en una de las fotografías, para llevar tranquilidad.

Reapareció Andrea Del Boca tras su salida de "Gran Hermano". (Foto: Instagram/ @andreadelboca).
Reapareció Andrea Del Boca tras su salida de "Gran Hermano". (Foto: Instagram/ @andreadelboca).

Minutos más tarde, la intérprete sorprendió con un pedido directo a sus seguidores en medio de la gala de eliminación de "Gran Hermano". "La Andreaneta pide Brian al 9009. Voten, voten, voten", lanzó, dejando en claro su postura en el juego.

De esta manera, Andrea volvió a mostrarse ante el público tras días de silencio y permitió ver cómo atraviesa su recuperación. En simultáneo, durante la emisión del ciclo de Telefe, Santiago del Moro confirmó que su lugar en la casa será ocupado por Grecia Colmenares.

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