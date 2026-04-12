Grecia Colmenares ingresará a la casa de "Gran Hermano" en reemplazo de Andrea del Boca: "En las próximas horas..."

Además de bajar participantes de la placa negativa, este domingo 12 de abril se conoció quién será la reemplazante de Andrea del Boca. En la gala en vivo, Santiago del Moro confirmó que entrará Grecia Colmenares (63), otra estrella de telenovelas, a la casa de "Gran Hermano Generación Dorada".

"En las próximas horas a la casa más famosa. Andrea del Boca abandona la competencia por cuestiones de público conocimiento. Es inminente la entrada", anunció Del Moro antes de poner la presentación de la reconocida actriz venezolana.

"La gente va a saber de mí. Me va a ver, me va a escuchar, va a saber cómo soy como persona, como ser humano", anticipó Colmenares en el avance.

Grecia Colmenares es la reemplazante de Andrea del Boca en "Gran Hermano Generación Dorada".

Actualmente, la actriz vive en Italia, donde recientemente participó de la versión italiana del reality, llamado "Grande Fratello". En ese sentido, Del Moro contó: "Es una apasionada del formato. Se vio todas las ediciones"

Grecia Colmenares, quien ya se encuentra en la Argentina, aislada previo al ingreso a la competencia, filmó más de veinte telenovelas a lo largo de su carrera.

Entre ellas se mencionan: "Rosalinda", "María de nadie", "Grecia", "Pasiones", "Rebelde", "Primer Amor" y "Más allá del horizonte". Además, trabajó con actores como El Puma Rodríguez, Osvaldo Laport y Jorge Martínez.