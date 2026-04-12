"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes se salvaron de la gala de eliminación de este lunes 13 de abril

De cara a una nueva gala de eliminación de "Gran Hermano Generación Dorada", este domingo 13 de abril, Santiago del Moro reveló los nombres de los participantes que fueron salvados por el voto telefónico y, por ende, bajaron de la placa negativa.

Del Moro anunció los nombres de los salvados por el público. En este caso, tres mujes y un varón bajaron de la placa: Titi, Manuel, Daniela, Pincoya y Nazareno.

De esta manera, siguen en placa de nominados: La Maciel, Lola y Brian. Una de ellos se convertirá en la séptima eliminada de "Gran Hermano Generación Dorada".