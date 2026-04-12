Piden la expulsión de Eduardo en "Gran Hermano" por comentarios gordofóbicos contra Titi: "Está mucho más..."

Eduardo Carrera se posicionó en el ojo de la tormenta tras hacer comentarios gordofóbicos sobre Catalina "Titi" Tcherkaski. El video, que lo muestra opinando sobre el cuerpo de su compañera, se viralizó en redes sociales. Allí los usuarios pidieron su expulsión inmediata de "Gran Hermano Generación Dorada".

"Mirala a la gorda... Titi está mucho más gorda, ¿viste?", se lo escucha decirle el hombre de 57 años a Solange Abraham, su compañera de equipo, el cual fue bautizado como "Los 4 Fantásticos".

La reacción de Sol fue una de sorpresa y desagrado. Molesta y consciente de la gravedad de lo que había dicho su compañero, la participante oriunda de Tucumán le puso los puntos: "No digas esos comentarios, no está bien decir eso".

Eduardo Carrera tuvo comentarios gordofóbicos en "Gran Hermano Generación Dorada".

"¿Qué tiene de malo?", le preguntó Eduardo Carrera a Solange Abraham. El exparticipante de "GH 2003" manifestó no entender que está mal hablar sobre los cuerpos de las personas.

Al viralizarse el clip en X (antes Twitter), los usuarios de las redes fulminaron a Eduardo y pidieron su expulsión de "Gran Hermano Generación Dorada". "Qué esperar de Eduardo si es un violento", "Eduardo se fue de boca, pero Sol lo educó; me parece perfecto" y "Este está obsesionado con Titi, todo el tiempo habla de ella" fueron algunos de los comentarios de los internautas.