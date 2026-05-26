El Polaco y Barby Silenzi disfrutan de unas románticas vacaciones en Miami en medio de la polémica con Valeria Aquino: las fotos

El Polaco atraviesa un gran momento personal. Después de sorprender en la mesa de Mirtha Legrand al revelar que estudia para convertirse en piloto, el cantante decidió hacer una pausa en medio de sus compromisos laborales y viajó a Miami junto a Barby Silenzi. Más allá de los escándalos que todavía rodean a la bailarina por su conflicto con Valeria Aquino, la pareja se mostró relajada y enamorada durante esta escapada en Estados Unidos.

Información de La Pavada del Diario Crónica, el artista decidió escapar del frío porteño y armó las valijas rumbo a Miami para disfrutar de unos días de descanso. Allí se mostró de muy buen humor, compartiendo distintos momentos junto a amigos y también con la ex "Showmatch", con quien aprovechó las minivacaciones entre salidas, recorridas, playa y jornadas de relax.

A través de sus redes sociales, El Polaco publicó varias imágenes del viaje y dejó ver parte de la intimidad de la escapada. En algunas de las fotos aparece abrazado junto a la bailarina, mientras que en otras se los puede ver disfrutando de comidas, paseos y distintos rincones de la ciudad. Las publicaciones rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores, que celebraron verlos juntos y tranquilos después de tantos rumores y conflictos mediáticos.

Mientras tanto, el cantante continúa enfocado en sus proyectos laborales y en esta nueva faceta vinculada a la aviación, algo que despertó sorpresa cuando lo contó públicamente semanas atrás. Por ahora, la prioridad parece estar puesta en disfrutar del presente con Barby Silenzi y aprovechar cada momento de descanso antes de retomar la rutina artística en Argentina.

Las fotos del viaje de El Polaco y Barby Silenzi

El viaje romántico de El Polaco y Barby Silenzi. (Foto: Instagram/ @elpolaco).

El viaje romántico de El Polaco y Barby Silenzi. (Foto: Instagram/ @elpolaco).