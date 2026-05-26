"Gran Hermano Generación Dorada": quién es el líder de la semana y qué beneficios tendrá en el juego por el auto 0 km

La competencia de "Gran Hermano Generación Dorada" se reanuda luego de la expulsión de Lola Tomaszeuski y de la eliminación de Eduardo Carrera, ambas ocurridas el lunes 25 de mayo. Con miras a una nominación, en el reality de Telefe los participantes "originales" jugaron por el liderazgo y los beneficios para el juego por el auto 0km.

En "La cumbre" (Streams Telefe), Santiago del Moro había adelantado las novedades para esta semana en "GH". Entre ellas, que la placa será positiva las primeras 24 horas para luego ser negativa hasta el día de la gala de eliminación, y que los beneficios del líder de la semana incluirán el sorteo por el vehículo propio.

Este martes 26 de mayo, Emanuel di Gioia se convirtió en el nuevo líder semanal. Además de la inmunidad, el participante podrá elegir de a dos llaves y deberá elegir un original para que no pueda jugar por el auto.

Emanuel es el nuevo líder de la semana en "Gran Hermano Generación Dorada".

Cabe señalar que son once los participantes denominados "originales" por la cantidad de días que llevan en "Gran Hermano Generación Dorada". A saber: Emanuel, Juanicar, Luana, Manuel, Pincoya, Titi, Zilli, Zunino, Tamara, Gladys "La Bomba" y Cinzia.

El resto de los habitantes del reality de Telefe se completa con el otro grupo, el de los jugadores que ingresaron en el repechaje: Charlotte, Hanssen, Nenu, Cola, Tati, JC, Nigro, Mariela, Steffy, Yipio, Brian y Andrea.