Laurita Fernández, un pelotazo en el pádel y su reacción sin filtros: "Che Lau. Cómo te fue..."

Laurita Fernández es una artista hiperactiva, con gran dedicación al deporte (surgió de "Combate"), y a la danza, su primer amor. A pesar de conocer hasta dónde da su cuerpo, en ocasiones puede sufrir un traspié, lo que ocurrió en las últimas horas. Fernández, que sigue con el éxito teatral "La cena de los tontos", sufrió un fuerte pelotazo en la cabeza mientras jugaba al pádel, su deporte favorito. Lejos de esconder el golpe, la actriz y conductora que recientemente provocó un gran enojo en El Nueve, grabó el momento y lo subió a Instagram sin filtros ni maquillaje.

El episodio ocurrió durante un partido recreativo. Laurita Fernández, conocida por su paso por la televisión y el teatro, compartió en su cuenta de Instagram el impacto inesperado. La contundencia de la pelota le dejó un bulto visible en la frente. En el video, la artista no recurrió a filtros ni intentó disimular las consecuencias del accidente. Al contrario.

Grabó el momento de cerca y lo compartió casi en tiempo real, con una actitud despreocupada que sorprendió a sus seguidores. "Che Lau. Cómo te fue en pádel?", escribió en tono de broma hacia sí misma. La pregunta funcionó como un guiño cómico para una situación que, en otros contextos, daría vergüenza o bronca.

Para quienes practican pádel, estos golpes inesperados forman parte del día a día. El deporte se juega en una cancha pequeña, con paredes que forman parte del juego y pelotas que salen disparadas a gran velocidad. La dinámica rápida y los espacios reducidos aumentan la probabilidad de choques o pelotazos accidentales.

Laurita demostró que, a pesar del dolor, el sentido del humor y la autoironía pueden transformar un accidente en contenido viral. Sus seguidores, lejos de criticarla, le respondieron con anécdotas similares y comentarios de apoyo. Muchos compartieron sus propias experiencias con chichones en la cancha o en otras actividades.

El pádel ocupa un lugar especial en la vida cotidiana de Laurita Fernández. No se trata de un pasatiempo ocasional, sino de una actividad que integra con frecuencia a su rutina. La artista suele publicar partidos, entrenamientos y momentos destacados de este deporte en sus historias y publicaciones. La exposición del golpe y luego del chichón no fue un hecho aislado.

Forma parte de una tendencia en la que Fernández decide mostrar tanto los logros como los pequeños accidentes de su vida diaria. Su perfil en Instagram funciona como un diario abierto donde el deporte tiene un espacio relevante. La interacción con la comunidad es directa y espontánea.

Laurita responde preguntas, sube imágenes de sus entrenamientos y relata anécdotas que muestran tanto la exigencia como los imprevistos del pádel. Esta cercanía genera identificación y sentido de pertenencia entre sus seguidores, que sienten que están viendo a una persona real, no a una figura inalcanzable.

El caso de Laurita Fernández y su chichón viral revela algo profundo sobre la forma en que los famosos manejan su imagen en las redes sociales. Durante años, el espectáculo impuso una estética de perfección: maquillaje, filtros, poses estudiadas y una vida armada para la tapa de las revistas. Pero las nuevas generaciones de artistas, y Laurita es un claro ejemplo, entendieron que la autenticidad vende más que la ficción. Mostrarse con un chichón, sin filtros y riéndose de una misma, construye un vínculo de confianza que ninguna campaña de prensa puede fabricar. Además, el pádel, un deporte que creció muchísimo en Argentina en los últimos años, funciona como un gran ecualizador social: lo juegan famosos y mortales, y todos saben lo que duele un pelotazo traicionero. Al compartir ese dolor con humor, Laurita no solo se ganó la empatía de sus seguidores; también les recordó que, debajo del maquillaje y las luces, ella sigue siendo una persona que se divierte, se golpea y se levanta igual que cualquiera. Y eso, en un mundo de apariencias, vale más que cualquier chichón.