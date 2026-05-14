Laurita Fernández provocó el enojo en El Nueve: "Lo sienten como una falta de profesionalismo total"

La relación entre Laurita Fernández y El Nueve volvió a quedar en el centro de la polémica.

Luego de su conflictiva salida de la emisora, la conductora quedó nuevamente bajo la lupa tras realizar comentarios sobre los Premios Martín Fierro que, según trascendió, no cayeron nada bien puertas adentro del canal.

La información fue dada a conocer por Juan Etchegoyen en "Mitre Live", donde aseguró que las repercusiones internas fueron inmediatas y generaron mucho ruido entre empleados y figuras de la señal.

El comentario de Laurita que hizo estallar la interna

Todo comenzó después de que Laurita cuestionara a APTRA por las nominaciones a los Premios Martín Fierro, pese a que su ex programa, "Bienvenidos a Ganar", figura entre los candidatos en la categoría "Mejor Jurado".

Según contó Etchegoyen, dentro del canal no entendieron la postura de la conductora teniendo en cuenta que el ciclo donde trabajó terminó siendo reconocido por la entidad.

"Las cosas con Laurita Fernández en El Nueve no terminaron bien", sostuvo el periodista al comenzar su relato sobre el conflicto.

"Lo sienten como una falta de profesionalismo total"

De acuerdo a la información difundida, varios integrantes del canal habrían interpretado las declaraciones de Laurita como una actitud poco profesional hacia el equipo que formó parte del programa.

"Bienvenidos a Ganar está nominado y la conductora que estuvo el año pasado se queja. Lo sienten como una falta de profesionalismo total", expresó Etchegoyen durante su programa.

El periodista también reveló un supuesto comentario que habría circulado internamente tras la polémica: "Hola, fuimos tu jurado, nos nominaron, veníamos gratis y ni gracias nos dijiste".

Conductoras del canal también habrían cuestionado a Laurita

La controversia no solo habría generado malestar entre trabajadores de la señal. Según Etchegoyen, dos reconocidas conductoras de El Nueve también criticaron duramente a Laurita Fernández en conversaciones privadas.

Aunque el periodista aseguró conocer quiénes fueron, decidió no revelar sus nombres públicamente.

Además, recordó que tras la salida de Laurita del canal, muchos empleados habrían celebrado la continuidad de Hernán Drago en el ciclo.

Una relación que sigue sumando tensión

Con este nuevo episodio, el vínculo entre Laurita Fernández y El Nueve parece atravesar uno de sus momentos más tensos.

Lo que comenzó como una opinión sobre los Premios Martín Fierro terminó reabriendo viejas diferencias y desatando una fuerte interna dentro de la señal.

Mientras la polémica sigue creciendo, las declaraciones de la conductora continúan generando repercusiones tanto dentro como fuera del canal.