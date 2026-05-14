Se conocieron terribles detalles sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles: "Los hombres no quieren largarla..."

Wanda Nara confirmó la separación de Martín Migueles después de un mes. Y mientras tratan de apagar los rumores de un supuesto romance con Agustín Bernasconi, su abogada Ana Rosenfeld reveló detalles de la ruptura, y aseguró que mantienen un vínculo extraño y fuerte.

La novela de Wanda Nara y Martín Migueles sumó un nuevo capítulo. Esta vez, con la voz autorizada de Ana Rosenfeld, la abogada de la empresaria, que se sentó en el piso de "La mañana con Moria", en El Trece, y soltó prendas. Todo arrancó cuando Federico Seeber le preguntó directamente: "¿Wanda te dice que está separada de Migueles? Se lo vio con las hijas...". La letrada, sin vueltas, respondió: "Está separada de Migueles".

Pero la cosa no quedó ahí. Rosenfeld explicó que, aunque la relación sentimental terminó, el vínculo entre Wanda y el hombre de negocios sigue intacto. "Pero a pesar de estar separada no cortó lazos de charla con él; primero porque una cosa es ser novia y otra ser amigovios", aclaró la abogada, dejando la puerta abierta a interpretaciones. La palabra "amigovios" retumbó en el estudio y generó sonrisas cómplices entre los panelistas.

El dato clave lo dio después: Wanda y Migueles no se ven hace un mes. ¿El motivo? Ella está en Uruguay filmando una película. "Wanda vuelve esta semana", confirmó Rosenfeld. Y ahí, con un tono entre cómplice y picante, sumó una frase que se volvió viral al instante: "Los hombres no quieren largar a Wanda". La abogada lo dijo riéndose, pero el mensaje caló hondo. Porque si algo sabe Rosenfeld es de los vaivenes sentimentales de su clienta.

La separación, en rigor, no fue una sorpresa para los que siguen de cerca los movimientos de la mediática. Hace semanas que los rumores circulaban. Pero la confirmación oficial llegó por partida doble. Primero, a través de Yanina Latorre en "SQP" (América), que reveló una charla privada con Wanda. "Estoy separada hace un mes de él", le habría escrito la empresaria a la conductora. Después, con la palabra de Rosenfeld, que puso los puntos sobre las íes.

¿El trasfondo de la ruptura? Según la propia Wanda le confió a Latorre, los celos de Migueles jugaron un papel central. "El problema es que, cuando yo decidí venir a hacer la película, a él le dio celos porque le terminé blanqueando todo lo que pasó con Bernasconi", le habría dicho Nara.

La referencia es directa a Agustín Bernasconi, su compañero de elenco en Uruguay, con quien la vincularon rumores de romance (que él desmintió públicamente). Wanda también le habría contado a Latorre que ambos acordaron algo antes de que ella viaje: "Quedamos en que si yo me iba afuera a trabajar, nos separábamos". Un pacto previo, entonces. No una decisión impulsiva.

El otro costado de la historia es el judicial. Migueles está siendo investigado por su presunta implicación en maniobras financieras ilegales. Según información periodística, el empresario -junto a Elías Picirillo y Francisco Hauque- podría haber desarrollado una operatoria destinada a acceder de manera irregular a divisas en el mercado oficial de cambios.

La causa incluye intermediación en el cobro de coimas para habilitar importaciones y vínculos con estafas millonarias. Wanda, a través de Latorre, salió a decir que no tenía conocimiento de esas acusaciones. Pero la sombra del escándalo económico planea sobre la separación.