Jorge Rial rompió el silencio sobre su separación de María del Mar Ramón: "No puedo cortarle las alas..."

Pasó un mes desde la ruptura de Jorge Rial y su novia María del Mar Ramón, después de tres años de relación. El periodista, que cuenta con muchas ex de la farándula, rompió el silencio y explicó por qué se separó de la escritora colombiana, lejos de todo escándalo.

Jorge Rial no es un tipo que se guarde las cosas. Pero esta vez, con la separación de María del Mar Ramón, hizo silencio durante un mes entero. Un mes. Hasta que Juan Etchegoyen, logró sacarle las primeras palabras.

El conductor de "Mitre Live" contó en el aire que mantuvo un diálogo con Rial en estos días. Y que el hombre, conocido por no tener filtro, esta vez eligió las palabras con cuidado. No hubo chicanas, no hubo cruces, no hubo declaraciones explosivas. Solo una explicación sencilla y, al mismo tiempo, dolorosa.

La carrera de ella despegó con becas en Madrid y México. Él, con su familia acá, no quiso atarla. Amor y dolor, todo junto. "A ella le salió la oportunidad de una beca en Madrid y otra en México. Su carrera está despegando de una manera increíble", dijo Rial, según reprodujo Etchegoyen.

La escritora colombiana, que venía construyendo un camino prometedor en las letras, recibió dos ofertas que la obligaban a cruzar el océano. Una chance única. De esas que no se rechazan.

El problema, claro, fue el contexto. Porque Rial no podía seguirla. "Yo no puedo ir con ella porque mi familia está acá", soltó. Y ahí apareció el nudo de la cuestión. El periodista tiene hijas, nietos, una vida armada en la Argentina. Arrancar todo eso para mudarse a Europa o a México no era una opción real. Al menos, no para él.

Entonces llegó el momento de la decisión. Y Rial aseguró que fue tomada "con mucho amor y dolor". Las dos cosas al mismo tiempo. Amor por ella, por lo que construyeron juntos. Dolor por lo que se termina, por los proyectos compartidos que quedan en el camino. "Ella tiene un futuro enorme y me alegra que le vaya muy bien", agregó el conductor, dejando claro que no hay rencor ni mala sangre.

La frase que más dio que hablar, igual, fue la última. La que Etchegoyen guardó para el cierre de su relato: "Nos amamos mucho y nos acompañamos mucho. Pero es su momento y yo no puedo cortarle las alas. Estoy orgulloso de ella".

Un puñado de palabras que retratan una separación atípica en el mundo del espectáculo. Porque acá no hubo infidelidades, ni escándalos, ni denuncias cruzadas. Solo dos personas que se querían (y se quieren) y que entendieron que los caminos, por ahora, van por separado.

Rial, que conduce "Argenzuela" en C5N y tiene una carrera extensa en los medios, ya pasó por otras rupturas mediáticas. La más recordada, con Loly Antoniale, tuvo idas y vueltas, declaraciones picantes y un final que se estiró por años. Pero esta vez el tono es otro. Más maduro, más contenido, más de adulto que entiende que a veces el amor también implica soltar.

María del Mar Ramón, por su parte, todavía no habló en público. Pero las becas ya están confirmadas. Madrid y México la esperan. Y Rial, desde Buenos Aires, seguirá mirando de lejos, con orgullo y con esa mezcla amarga de quien aplaude pero también extraña.

La separación de Jorge Rial y María del Mar Ramón rompe con el molde de los escándalos mediáticos a los que el propio conductor nos tiene acostumbrados. No hay terceros en discordia, no hay denuncias, no hay cruces en vivo por la tele. Hay, en cambio, un reconocimiento explícito de que los tiempos personales no siempre sincronizan. Ella, en pleno ascenso profesional con becas internacionales. Él, atado a su familia y a su trabajo en la Argentina. Dos proyectos de vida válidos, pero incompatibles en la distancia.

La decisión de Rial de "no cortarle las alas" merece una lectura doble. Por un lado, habla de una generosidad real: preferir el dolor de la separación antes que frenar el sueño del otro. Por otro lado, expone las dificultades estructurales de las parejas cuando los caminos profesionales se bifurcan, sobre todo para las mujeres, que muchas veces enfrentan la disyuntiva entre el amor y la carrera. En este caso, Rial eligió correrse y dejar que ella vuele. Un gesto que, en el ambiente del espectáculo argentino, no abunda.

El silencio de un mes también juega un papel clave. Rial no salió a los dos días a dar explicaciones. Se tomó su tiempo, procesó la ruptura y recién después habló con un periodista de confianza, sin bombos ni pantallas. Eso le dio a sus palabras un peso distinto: no parecieron una reacción en caliente, sino una reflexión meditada. Queda por ver si María del Mar Ramón romperá su silencio en algún momento. Por ahora, las alas están extendidas. Y Madrid, esperando.