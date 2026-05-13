El asqueroso gesto de Gladys "La Bomba" Tucumana tras la sanción de "Gran Hermano": el video

Con el paso de los días, la convivencia dentro de "Gran Hermano: Generación Dorada" se vuelve cada vez más complicada. Luego de la fuerte sanción que recibieron los participantes por esconder alimentos en distintos sectores de la casa, Gladys "La Bomba" Tucumana quedó envuelta en un nuevo escándalo por un repudiable accionar que tuvo mientras cocinaba y que rápidamente explotó en las redes sociales.

En las últimas horas, "Big" castigó a los jugadores por incumplir las normas sanitarias del reality y guardar comida en habitaciones y otros espacios sin refrigeración. Como consecuencia, la producción decidió reducirles a la mitad el presupuesto destinado a las compras semanales.

Sin embargo, pocas horas después del comunicado, la cantante tucumana volvió a convertirse en tendencia por una situación que generó rechazo entre los usuarios. Todo ocurrió mientras preparaba una masa para el almuerzo de sus compañeros.

Según se pudo ver en las imágenes viralizadas, Gladys probó un poco de preparación cruda y, sin lavarse ni higienizarse las manos después de llevárselo a la boca, continuó manipulando la masa. La escena no pasó desapercibida para los fanáticos del ciclo, que cuestionaron duramente la falta de cuidado e higiene de la participante.

Gladys "La Bomba" Tucumana en "Gran Hermano". (Foto. X).

"Ni Sandra se animó a tanto", "Ni en pe*** le compro empanadas. Qué asco", "Cuando se movió, tenía la esperanza de que fuera para lavarse las manos", fueron algunos de los comentarios en redes.

Por el momento, ninguno de los jugadores reaccionó ante lo sucedido dentro de la casa. Sin embargo, teniendo en cuenta la importancia que tomó el manejo de los alimentos en esta edición del reality, muchos creen que la producción podría advertirla en las próximas galas o incluso mostrar el polémico fragmento al aire.