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"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes bajaron de la "placa planta" y se salvaron de la doble eliminación

Este martes 12 de mayo, se conocieron los resultados de la votación negativa y nueve jugadores dejaron la "placa planta" en el reality de Telefe. ¡Enterate todo en la nota!

"Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) se prepara para el repechaje y, antes de ello, hará "limpieza" de participantes que no hacen entretenido el juego. En ese sentido, este miércoles 13 de mayo habrá gala de doble eliminación mediante la "placa planta" con voto negativo. Previo a que dos participantes abandonaran la competencia, se conocieron a los nueve "hermanitos" que se salvaron por decisión del público.

Luego de la entrada de una planta humana que llenó la casa de macetas, Santiago del Moro enunció los nombres de los concursantes que fueron salvados por no recibir votos negativos. 

En modo aleatorio, bajaron de la "placa planta": Manuel, Cinzia, Gladys "La Bomba", Zilli, Luana, Tamara, Emanuel, Danelik y Pincoya

De esta manera, la doble eliminación de este miércoles estará entre Zunino, Eduardo, Grecia, Juanicar, Titi y Lolo.

Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

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