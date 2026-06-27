Ernestina Pais tenía un deseo por cumplir y lo compartió horas antes con su amiga Rochi Igarzábal: "Dándole luz..."

La conmoción por la muerte de Ernestina Pais no cesa y cada hora aparece un nuevo detalle que retrata a la actriz en su esencia más auténtica. Esta vez fue Rocío Igarzábal, su compañera en "El divorcio del año", quien rompió el silencio con un posteo desgarrador, horas después de que se conociera también el último posteo de la conductora. En ese texto, la ex "Casi Ángeles" contó que horas antes del accidente fatal, Ernestina le había confesado un deseo profundo: quería realizar actos psicomágicos para habitar su nueva vida.

Esa revelación, sumada a los proyectos de cambio de casa y la energía que ponía en cada sueño, le da un vuelco al relato de sus últimos días. La publicación de Igarzábal, que ya acumula miles de reacciones, muestra el vínculo estrecho que forjaron en las giras y las charlas nocturnas. Entre risas y proyectos, las dos artistas construyeron una amistad que hoy duele en cada palabra.

"Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces. Hablamos a la mañana de hacer actos psicomágicos para que habites tu nueva vida. Llena de proyectos, de arte y de alegría. Sabía que algo te dolía siempre, en el corazón y a pesar de eso te aferrabas a tu risa explosiva", escribió Rocío.

Ese mensaje, publicado en sus redes sociales, se convirtió en el testimonio más íntimo de lo que Ernestina vivía en sus últimas horas. La actriz no solo hablaba de cambios materiales, sino también de una transformación espiritual que quería encarar con herramientas poco convencionales.

Los actos psicomágicos, una técnica creada por el artista Alejandro Jodorowsky, son rituales simbólicos que buscan sanar el inconsciente y liberar traumas. Ernestina, según contó su amiga, estaba fascinada con esa posibilidad.

Quería usarlos para cerrar ciclos y darle luz a su nueva casa, un espacio que estaba reformando con entusiasmo. "Estaba cambiando la casa y dándole luz para empezar de nuevo", agregó Igarzábal en su despedida. Esa búsqueda de renovación contrasta con la crudeza del accidente que le arrebató la vida.

Ernestina País estaba protagonizando la obra "El divorcio del año", con Rochi Igarzabal y gran elenco.

Rocío también recordó los momentos compartidos durante las giras de la obra. Se quedaban conversando hasta tarde, intercambiando ideas, expresando sueños y riéndose a carcajadas. Esa complicidad, que nació en el escenario, trascendió la ficción y se convirtió en un pilar para ambas. "Yo sé que estás, más liviana. Te puedo sentir. Es difícil seguir después de vos. Debes estar abrazada a Jorge (Guinzburg), al que tanto nombrabas. Te amo infinito. Te voy a extrañar todos los días", cerró Rocío, con una mezcla de dolor y fe en que su amiga encontró la paz.

El accidente, ocurrido el viernes a las 19:25 en el cruce de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro, sigue siendo materia de investigación. Ernestina manejaba su Honda Civic negro cuando intentó cruzar las vías con la barrera baja. El tren impactó de lleno contra el lateral del conductor, causándole la muerte en el acto. Las cámaras de seguridad mostraron que el sistema funcionaba correctamente, y que otro vehículo había cruzado en infracción minutos antes. La fiscalía, a cargo de la UFI de Martínez, ordenó pericias para reconstruir la mecánica del siniestro y espera los resultados de la autopsia.