El enojo de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si Mauro Icardi criaba a sus hijos: "Es una estupidez..."

El escándalo por la familia ensamblada que formaron Mauro Icardi y la China Suárez volvió a ser el centro de atención en las últimas horas. Todo comenzó cuando Wanda Nara reveló que el futbolista tomó una decisión sobre una de sus hijas sin consultarle. A eso se sumó el rumor de que una tercera persona habría generado una pelea entre Eugenia y el deportista. En medio de ese clima, las cámaras de los medios buscaron una reacción de Benjamín Vicuña, padre de los dos hijos que la China tuvo con él: Amancio y Magnolia. El actor, que siempre trató de mantener un perfil bajo con este tema, no pudo contener su molestia cuando un cronista le preguntó si Icardi se hacía cargo de los chicos. Su respuesta fue contundente y sin vueltas.

"Es una estupidez por donde se la mire. No sé quién inventó eso, pero es una ridiculez. Mis hijos tienen un padre que se llama Benjamín Vicuña y a mí no me tienen que preguntar esas cosas", disparó el chileno, visiblemente irritado, a la salida del teatro donde presenta una obra.

El actor dejó claro que no tolera que se especule con su rol ni que se mezcle a Icardi en la crianza de los pequeños que tuvo con la China Suárez. La respuesta de Vicuña se conoció al aire del programa "Intrusos" (América TV), donde mostraron el video de la tensa situación.

El malestar del actor no es un hecho aislado. Todo este revuelo se da en un contexto donde Wanda Nara y Mauro Icardi están inmersos en una batalla legal por la tenencia de Francesca e Isabella, las hijas del futbolista, que tienen prohibido salir del país.

Hace solo unos días, la conductora expuso una durísima crítica del deportista, que habría dicho que no quería que sus hijas tuvieran "documentación de un país de muertos de hambre". Esa declaración, sumada a la pelea por la cuota alimentaria y la salud de Francesca, mantiene la tensión en su punto más alto.

La pelea entre Wanda y el futbolista se reavivó además porque la empresaria contó detalles de una lesión de su hija que, según ella, el padre ignoró. En una comunicación telefónica con "Sálvese Quién Pueda" (América TV), Wanda aseguró que Icardi nunca se comunicó con los médicos y que, mientras tanto, el jugador se mostraba "borracho en discotecas". Esa exposición pública, más el incidente en el boliche Tequila donde la China Suárez habría tenido un cruce con una joven que miraba a Icardi, encendió la mecha y provocó que el nombre de la familia Vicuña quedara salpicado.