Mery del Cerro reveló el drama que atravesó en secreto: perdió un embarazo y le descubrieron un extraño tumor

Mery del Cerro es una reconocida actriz desde su papel en "Casi Ángeles", la novela juvenil de Cris Morena. Actualmente, la artista tiene un personaje en la serie "Margarita" y en la obra teatral "Charly y la fábrica de chocolate". Al hablar sobre este último proyecto, la famosa se conmovió hasta las lágrimas al revelar el mal momento que atravesó el año pasado, justo cuando disfrutaba de un buen presente laboral.

"Me pasó algo muy fuerte a nivel personal con este personaje porque llegó en un momento de mi vida muy especial, donde para mí fue la luz al final del camino", comenzó diciendo Mery, quien estuvo de invitada en "Otro día perdido" (El Trece).

En entrevista con Mario Pergolini, profundizó: "El año pasado fue increíble y muy duro porque me pasaron cosas que no pensé que me iban a pasar. Por un lado, perdimos un embarazo con Meme, y yo justo me estaba por ir a grabar con Margarita a Uruguay. Nunca me había pasado y a la única persona que se lo conté fue a Isabel Macedo". "Fue muy duro porque estaba sola", recordó la actriz, que se mudó a otro país transitando el dolor lejos de su familia.

"Vuelvo de grabar Margarita y a los quince días me empiezo a sentir mal, me agarra un dolor de panza raro. Pensaba que era una gastritis, en un momento pensé que era covid, hasta que en un momento me hago una ecografía y el ecógrafo se queda duro y me dice: 'Tenés una malformación de siete centímetros en el abdomen'", continuó la ex "Casi Ángeles" con su relato, generando impacto en el conductor y la tribuna.

Luego, prosiguió: "Automáticamente quedó internada de la noche a la mañana con una batería de médicos alrededor, diciéndome: 'Te hicimos una tomografía y resonancia con contraste, tenés un tumor supervascularizado'. Al día siguiente, entro en cirugía. Meme estaba blanco porque no lo sabían mis papás, no lo sabía nadie. Fue muy fuerte para mí porque fue de golpe. Nunca me habían operado, nada. Cuando terminó, me dicen que la operación fue un éxito".

Mery del Cerro también contó que debió esperar 40 días para obtener los resultados, proceso que rememoró que "fue durísimo, porque no sabía que lo tenía y nadie sabía lo que tenía". "Después de 40 días me llaman, me citan y me dicen: 'Te queremos decir que tu caso es un caso rarísimo. Es más raro que un perro verde. Mandamos a analizar lo tuyo con el equipo oncológico del Hospital Italiano y nunca alguien vio algo así. Tu caso es un caso de estudio, vamos a presentarlo en el congreso de medicina sin que se sepa tu nombre y esto se va a analizar molecularmente'", reprodujo la actriz.

"En el medio de eso, a los días, me llega propuesta para ser de madre y cuando me llega el monólogo, que es bellísimo, yo estuve todo el tiempo con el corazón en la mano. No podía creer que me había llegado eso en ese momento", explicó la actriz, con lágrimas en el rostro. "Se lo conté al director Marce Caballero porque iba a los ensayos y de repente estaba muy emocionada. No quería contarlo, no quería hablar, pero a la vez era que me estaba pasando adentro de mí, que era de felicidad y de emoción, pero yo pensaba que iban a pensar que no estaba contenta con el personaje", agregó.

Y cerró su testimonio de forma conmovedora: "Era tan profundo lo que me pasaba a mí con esta madre que va para adelante, que le enseña a su hijo que nunca abandone sueños y que hay que seguir, que llegó en un momento superespecial y por eso es que estoy tan agradecida al personaje y lo estoy disfrutando tanto y con tanta felicidad, porque es llanto de felicidad sentir que la vida me dio una segunda oportunidad en algo que no sabía que tenía".