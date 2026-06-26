Se conoció la millonaria cifra que Florencia Peña podría pedirle a Nico Occhiato: "Está pidiendo la totalidad de su contrato..."

La salida de Florencia Peña de Luzu TV, tras el escándalo por la difusión de una falsa noticia sobre la salud de Jorge Messi, derivó en un conflicto legal que promete dar que hablar. La actriz, que tomó la decisión de dar un paso al costado del programa "El Show del Verano", ahora iniciaría acciones judiciales contra el dueño de la plataforma, Nicolás Occhiato, y ya se conoció el millonario monto que reclamará.

Según informó Ángel de Brito en su programa "LAM" (América TV), la actriz está decidida a pelear por la totalidad de su contrato. "Está pidiendo la totalidad de su contrato", afirmó el periodista, dejando en claro que Flor Peña no se conformará con una indemnización menor. La cifra exacta, equivalente a unos 150 mil dólares, unos 200 millones en pesos, generó opiniones divididas entre los panelistas del ciclo. Denise Dumas, por ejemplo, fue contundente al expresar que "no lo va a ganar", mientras que otros integrantes del equipo consideraron que la actriz tiene argumentos sólidos para reclamar.

El origen del conflicto se remonta a la emisión del pasado 26 de junio, cuando Florencia Peña, al aire en "El Show del Verano", difundió una noticia falsa sobre la muerte de Jorge Messi, padre del astro del fútbol mundial. La producción del programa, según fuentes internas, le acercó la información en el momento, y la conductora la dio por cierta sin verificar los datos. Al enterarse del error, las autoridades de Luzu TV decidieron desvincular a todos los responsables involucrados, mientras que la actriz optó por dar un paso al costado de manera voluntaria.

Días después del episodio, Florencia Peña rompió el silencio en "Sálvese quien pueda" y, entre lágrimas, pidió disculpas públicas. "Cometí un error, me confundí. Ellos saben, en Luzu, cómo fueron las cosas. Pero acá estoy dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas. Nunca jamás quise lastimar a nadie, no soy de esas", expresó la conductora, visiblemente afectada.

Además, aclaró que no trabaja con teléfono ni con computadora, y que su productora le dio la noticia en el momento. "Pensé que ya se había dado la noticia y que todo el mundo estaba hablando de eso. Creí eso. Por eso lo dije", argumentó.

La actriz también reveló que intentó comunicarse con Celia, la madre de Lionel Messi, para disculparse personalmente. "Le dejé un mensaje a Celia con la que me he encontrado en muchos teatros y ha venido a verme, para darle solo disculpas muy sentidas sobre lo que pasó", contó. Sin embargo, aclaró que no espera una respuesta: "No tuve, ni tampoco pretendo que me conteste, no. Solamente quería que ella sepa de mi boca que yo lamento muchísimo lo que había pasado".

El episodio, que sacudió al mundo del espectáculo, dejó en evidencia los riesgos de la información en vivo y la falta de verificación de datos en los medios digitales. Florencia Peña, que se presentó como una figura con una larga trayectoria en la televisión, reconoció su error y asumió la responsabilidad. "Fui yo la que lo dije y me hago cargo, chicos. Pero de verdad, con el corazón en la mano les digo. No fue para nada mi intención", afirmó.

Más allá de las disculpas, el conflicto legal entre Florencia Peña y Luzu TV recién comienza. La actriz, respaldada por su equipo de abogados, considera que la empresa debe abonarle la totalidad del contrato firmado, mientras que desde el canal de streaming sostienen que su salida fue voluntaria y que no corresponde indemnización alguna.

Lo cierto es que este escándalo, que involucra a figuras de primer nivel y a una plataforma en crecimiento, pone en el centro del debate la responsabilidad de los medios y las consecuencias de la desinformación en la era digital. Mientras tanto, la Justicia deberá definir si el reclamo de Florencia Peña prospera o si, como sostienen algunos, la actriz deberá asumir las consecuencias de su error sin recibir un peso.