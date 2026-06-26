More Rial, al banquillo en Córdoba: arranca el juicio por robo y amenazas y podría enfrentar una condena de años

Morena Rial acaba de recibir una noticia que sacude su presente: la Justicia de Córdoba confirmó la fecha del juicio oral en su contra. La mediática, que pasó varios meses tras las rejas y luego obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, deberá enfrentar ahora al tribunal por los delitos de robo, hurto, amenazas y coacción contra dos de sus ex parejas. La noticia, que se conoció en las últimas horas, marca un antes y un después en su conflictiva carrera judicial, y la expone a una posible condena de cumplimiento efectivo.

El abogado de los denunciantes, Carlos Nayi, confirmó en diálogo con la agencia Noticias Argentinas que el debate oral comenzará el 21 de septiembre a las 14.00 en la Cámara en lo Criminal y Corrección de 11ª Nominación de la ciudad de Córdoba. Los querellantes son Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni Lutri, ambos exnovios de la influencer, quienes la acusan de una serie de delitos que incluyen el robo de pertenencias y amenazas de muerte.

La defensa de Morena intentó cerrar un acuerdo económico y una probation para evitar el juicio, pero los damnificados se negaron rotundamente y pidieron que se lleve a cabo el debate oral. "Estamos más que satisfechos con esta decisión", expresó Nayi ante este medio, dejando en claro que irán hasta las últimas consecuencias.

Este nuevo escenario judicial se suma a la condena que Morena ya recibió en Buenos Aires. En el partido de San Isidro, la hija del conductor fue sentenciada a tres años de prisión por una serie de robos agravados bajo la modalidad de efracción, es decir, ingresando a las viviendas rompiendo puertas o ventanas.

Por esa causa, la joven estuvo detenida varios meses en la Unidad Penitenciaria 51 de Magdalena, hasta que se le concedió la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, que cumple en la casa de su hermana Rocío, contemplando que es madre de un niño pequeño. Ese beneficio, sin embargo, no la exime de presentarse en Córdoba para enfrentar el nuevo juicio, que podría extender su condena por varios años más.

El caso de Morena Rial, sin embargo, mantiene la atención en la esfera judicial. Según pudo saberse, la defensa de la joven intentó en reiteradas oportunidades frenar el avance de la causa en Córdoba mediante recursos y ofrecimientos económicos, pero los tribunales rechazaron todos los planteos.

De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia calificó el último intento de su defensa como un "esfuerzo desesperado" para evitar el debate oral . Ahora, con la fecha confirmada, el escenario se vuelve más complejo, ya que las escalas penales por los delitos que se le imputan, unificados bajo la figura de "concurso real", podrían derivar en una pena de hasta 12 años de prisión