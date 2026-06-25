Luisana Lopilato celebró que su hijo Noah terminó séptimo grado con un emotivo mensaje: "Siempre voy a estar a tu lado..."

Luisana Lopilato vive horas de celebración íntima en familia. La actriz, madre de cuatro hijos junto al cantante Michael Bublé, utilizó su cuenta de Instagram para homenajear a su hijo mayor, Noah, que acaba de terminar séptimo grado y se prepara para dar el salto a la escuela secundaria. El cierre de este ciclo no pasó desapercibido y la propia Luisana, que hace poco cumplió años, decidió compartir sus sentimientos en un posteo que incluyó fotos actuales e imágenes de archivo que repasan los primeros años de vida del niño.

La publicación arrancó con una foto actual donde madre e hijo aparecen fundidos en un abrazo espontáneo, sonrientes y mirándose con complicidad frente a un fondo de madera clara. Pero el posteo fue mucho más que una simple estampa familiar. Luisana profundizó sobre las dificultades y los logros de su primogénito. "Sé que no siempre fue fácil, pero estoy muy orgullosa de la persona en la que te estás convirtiendo: sensible, fuerte, divertido y con un corazón enorme", expresó, reconociendo los desafíos que Noah tuvo que sortear en el camino.

La actriz hizo hincapié en la importancia de la esencia, la sonrisa y la fe de su hijo, y agregó una reflexión que conecta con su espiritualidad: "Que nunca pierdas tu esencia, tu sonrisa ni tu fe. Dios ya está escribiendo el próximo capítulo de tu historia, y sé que va a ser hermoso". Para cerrar, dejó un mensaje de aliento que se volvió el lema de la jornada: "Felicitaciones por terminar séptimo grado, mi amor. Siempre voy a estar a tu lado, alentándote en cada paso. Te amo infinitamente".

Las imágenes compartidas por Luisana reconstruyeron un recorrido visual por distintas etapas de la vida de Noah. Una de las fotos lo mostraba de niño pequeño, de espaldas, vestido con una capa roja y observando el paisaje de un parque arbolado. En otra imagen, aparecía dormido sobre un caballito de peluche azul, en pañales, con el rostro apoyado y una expresión de total tranquilidad. También se destacó una foto en blanco y negro donde Luisana, embarazada de Noah, posa en un jardín bajo la luz natural, acariciando su panza mientras un perro blanco la observa desde el suelo. La publicación, que incluyó momentos de ternura y cercanía entre madre e hijo, recibió una catarata de comentarios y muestras de afecto.

Uno de los mensajes más esperados llegó desde la distancia. Michael Bublé, pareja de Luisana y padre de Noah, respondió con un comentario que derrochó emoción: "No hay palabras para describir cuánto amor y orgullo siento". El posteo también se llenó de mensajes de seguidores y amigos que acompañaron el sentimiento de orgullo y felicidad de los padres ante el avance de su hijo mayor.

La familia Lopilato-Bublé, acostumbrada a los viajes y los compromisos laborales, reserva estos episodios para celebrar los logros cotidianos y fortalecer los lazos afectivos. Luisana convierte cada instante en una oportunidad para acompañar el crecimiento de sus hijos y destacar la importancia de estar presente, incluso en medio de una agenda tan agitada como la suya.

Este no fue el único gesto público de la actriz hacia las aficiones de Noah. En marzo pasado, el niño demostró interés por la fotografía y su madre celebró esa nueva pasión con un posteo especial. En esa ocasión, compartió imágenes tomadas por el propio Noah y escribió: "¡Feliz con mi nuevo fotógrafo personal! Esa sombra hermosa es Noah, chocho explorando el mundo de la fotografía. ¿Cómo las ven?".

El mensaje dejó ver la complicidad y el entusiasmo compartido en el proceso creativo, donde el niño participó activamente en la producción de recuerdos familiares. Esa jornada fotográfica, con Luisiana alternando espacios públicos y zonas comerciales, mostró el costado lúdico y espontáneo de una relación que se construye día a día entre risas y abrazos.

Análisis de cierre: El paso de Noah a la secundaria no es solo un hito escolar, sino un símbolo del crecimiento inevitable y de la capacidad de la familia para adaptarse a los cambios. Luisana, que construyó su carrera en la exposición pública, elige estos momentos para bajar el telón de la fama y mostrar el costado más auténtico de su vida: el de una madre que celebra con emoción los logros de sus hijos. El mensaje de Bublé, desde su lugar de padre ausente por el trabajo, refuerza la idea de un equipo familiar que se sostiene a pesar de la distancia. En un mundo donde la inmediatez y lo efímero dominan, este tipo de publicaciones recuerdan que los verdaderos hitos no se miden en seguidores ni en contratos, sino en abrazos compartidos y en la certeza de que, pase lo que pase, siempre va a haber alguien dispuesto a decir "siempre voy a estar a tu lado". La foto de Noah de niño, con su capa roja, parece una metáfora perfecta: el héroe de su propia historia, acompañado por unos padres que, desde las sombras o desde el centro del escenario, no dejan de alentarlo en cada paso.