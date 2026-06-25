Revelaron el accionar de la China Suárez tras el supuesto acercamiento de Mauro Icardi a otra mujer: "Armó escándalo y golpeó puertas"

Los rumores alrededor de Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a ocupar el centro de la escena mediática.

En medio de distintas versiones que comenzaron a circular tras una salida nocturna del futbolista, nuevas informaciones señalarían que la actriz no habría tomado de la mejor manera algunos detalles que se hicieron públicos en los últimos días.

Si bien ninguno de los protagonistas confirmó lo sucedido, distintas voces del mundo del espectáculo sostienen que el episodio habría generado tensión dentro de la pareja y derivado en una fuerte reacción por parte de la actriz.

Todo esto ocurrió luego de que una joven llamada Ekaterina Ojeda relatara públicamente lo que había vivido durante una noche que sigue dando que hablar.

Una salida nocturna que habría desencadenado el conflicto

Según las versiones difundidas en programas de espectáculos, todo habría comenzado durante una salida al sector VIP de un reconocido boliche.

Allí, Mauro Icardi habría compartido la noche con amigos y habría mantenido una interacción con Ekaterina Ojeda, una joven rubia de ascendencia rusa que posteriormente brindó entrevistas contando su versión de los hechos.

De acuerdo con esos testimonios, la situación habría sido observada por la China Suárez, lo que habría generado un clima incómodo que luego escalaría a un conflicto mucho mayor.

El relato de Ekaterina que habría generado repercusiones

Durante sus apariciones televisivas, Ekaterina aseguró que el futbolista había intentado acercarse a ella y que incluso había mantenido distintas conversaciones durante la noche.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales y fueron replicadas por numerosos medios, alimentando rumores sobre una posible crisis entre el jugador y la actriz.

La exposición mediática del episodio habría incrementado la tensión y colocado nuevamente a la pareja en el centro de todas las miradas.

La información que compartió Yanina Latorre

Una de las versiones más fuertes sobre lo ocurrido fue difundida por Yanina Latorre, quien aseguró haber recibido información de una persona que residiría cerca de la vivienda donde convivirían la actriz y el futbolista.

Según relató la conductora, el clima dentro de la propiedad habría sido extremadamente tenso luego de que la situación trascendiera públicamente.

"Esta mañana se escucharon gritos de la China, me cuenta una vecina de la casa de los sueños", expresó en sus redes sociales.

Hasta el momento, ninguna de estas afirmaciones fue confirmada por los protagonistas.

Las publicaciones de Yanina Latorre

"Armó escándalo y golpeó puertas"

Siempre según la versión compartida por Latorre, la actriz habría reaccionado con un fuerte enojo ante lo sucedido.

La conductora sostuvo que el malestar no solamente estaría relacionado con la presencia de la joven en el boliche, sino también con otras situaciones que vendrían generando incomodidad dentro de la convivencia.

"Parece que armó escándalo y golpeó puertas. Se quejó de la chica de Tequila, de los perros, de tener que hacer de niñera y de la mar en coche", afirmó.

Las declaraciones rápidamente se convirtieron en tema de conversación en redes sociales y programas de espectáculos.

Las publicaciones de Yanina Latorre

Un posible alejamiento temporal

Otra de las versiones que comenzó a circular indicaría que la actriz habría decidido tomar distancia luego del episodio.

Según contó la periodista, la actriz se habría trasladado a otra propiedad tras una discusión con el futbolista.

"La semana pasada, después del episodio de Tequila, se pelearon, ella parece que se fue a la casa de San Jorge pero ahora que trascendió todo, ella enloqueció", aseguró.

Al igual que el resto de las informaciones, estos datos no fueron confirmados oficialmente.

Un escándalo que sigue sumando capítulos

Mientras continúan apareciendo nuevos testimonios y versiones cruzadas, la historia sigue generando repercusiones dentro del mundo del espectáculo.

Las declaraciones de Ekaterina Ojeda, los comentarios de distintos periodistas y el silencio de los protagonistas alimentan una polémica que parece estar lejos de terminar.

Cada nueva revelación suma interrogantes sobre el verdadero estado de la relación y mantiene la atención de miles de seguidores que siguen cada detalle de esta historia.

El silencio que alimenta las especulaciones

Por ahora, ni Mauro Icardi ni la China Suárez realizaron declaraciones públicas sobre las versiones que circulan en torno a este episodio.

Sin embargo, la falta de respuestas oficiales no hizo más que potenciar las especulaciones y abrir nuevas hipótesis sobre lo que realmente habría ocurrido aquella noche.

Mientras tanto, el supuesto episodio ocurrido en el VIP del boliche continúa generando repercusiones y podría seguir sumando capítulos en los próximos días, en una historia que mantiene en vilo al mundo del espectáculo argentino.