Valentina Zenere sorprendió con un rotundo cambio de look para "En el barro": las fotos

Hace apenas unas horas, Valentina Zenere volvió a convertirse en tema de conversación entre sus seguidores por un cambio de look que no pasó desapercibido. La actriz mostró en redes sociales que dejó atrás su cabello oscuro para regresar al rubio que la acompañó durante gran parte de su carrera. Detrás de esta decisión no habría una cuestión estética casual, sino el comienzo de una nueva etapa profesional ligada a las próximas grabaciones de "En el barro".

Según información de La Pavada del Diario Crónica, el lunes 13 de julio comenzará el rodaje de la tercera temporada de la exitosa ficción y la producción ya trabaja a toda marcha para poner en marcha los nuevos episodios. Incluso, no se descarta que también avance una cuarta entrega. En ese contexto, la actriz ya adaptó su imagen para volver a afrontar una nueva etapa dentro de una de las series argentinas más exitosas de los últimos tiempos.

La propia Zenere alimentó la repercusión cuando compartió en su cuenta de Instagram una producción fotográfica donde se destacó su renovado cabello rubio con efecto degradé. Además, publicó una historia en sus redes sociales mostrando su nueva apariencia y acompañó el posteo con una pregunta que rápidamente generó miles de reacciones entre sus fanáticos: "¿Am i blonde again? (¿Soy rubia otra vez?)".

La nueva temporada de "En el barro" también sumará novedades dentro de la historia. Entre ellas aparecen las incorporaciones de Noelia Pompa y Edda Bustamante, además de distintas participaciones especiales que se irán revelando con el correr de las grabaciones.

El rotundo cambio de look de Valentina Zenere para "En el barro". (Foto: Instagram/ @valentinazenere).

Días atrás ya se realizaron reuniones entre directores, autores y parte del elenco para definir los detalles de esta nueva etapa. Mientras tanto, Valentina atraviesa un gran presente tanto en lo laboral como en lo personal, ya que continúa su relación con Sebastián Ortega y se prepara para volver a uno de los proyectos que más repercusión le dio en los últimos años.