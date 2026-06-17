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"En el barro" se prepara para su tercera temporada con regresos y grandes invitados

Según La Pavada de Diario Crónica, la serie spin-off de "El marginal" vuelve con una nueva entrega que promete más intensidad.

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"En el barro" se consolidó como una de las ficciones argentinas más importantes de los últimos tiempos. Como spin-off de "El marginal", la serie puso el foco en el costado femenino del mundo penitenciario y el crimen a través de Gladys Guerra, la esposa de Borges interpretada por Ana Garibaldi. Con algunas participaciones especiales, como Carolina Ramírez, que recién dio a luz a su hijo, y la introducción de Marco Antonio Caponi, la ficción comenzará a grabarse dentro de poco, y todo indica que esta nueva temporada será aún más potente que lo que se vio al aire.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, el equipo ya está ultimando detalles para el rodaje de la tercera temporada en la zona Oeste del Gran Buenos Aires. Todo estaría listo para la segunda semana de julio, con una nueva cárcel armada por la productora Julia Feid. El elenco principal contará con Ana Garibaldi, María Becerra, Juana Molina, Lorena Vega y Marco Antonio Caponi como nuevo director del instituto, además de los actores invitados Pablo Rago y Carolina Ramírez.

Uno de los datos que más entusiasmó a los seguidores de la serie es el regreso de Valentina Zenere, quien se sumará a las grabaciones. En tanto, Camila Plate, la actriz premiada por su trabajo en "Belén", no continuará en esta entrega. La producción ya confirmó que la historia seguirá profundizando en las tensiones y alianzas dentro del penal de La Quebrada, manteniendo la crudeza que caracteriza a la saga creada por Sebastián Ortega.

La tercera temporada de "En el barro" promete mantener el nivel de intensidad que la convirtió en un éxito global, con un elenco de primer nivel y una historia que expande el universo carcelario femenino.

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