Horóscopo: los signos que tendrán una pelea con su pareja

El universo siempre tiene planes para cada uno, y el horóscopo de junio llega con movimientos planetarios que van a sacudir las relaciones de pareja. Según la posición de los astros, hay signos que pasan un mal momento en el terreno amoroso, con discusiones a flor de piel y chispas que pueden encender la mecha de un conflicto. Venus, el planeta del amor, está en cuadratura con Marte, el de la guerra, lo que genera una energía densa que invita a decir todo lo que uno guarda. Si sentís que tu relación está tensa, no sos el único: la astrología revela qué le depara a cada signo en junio y qué herramientas tenés para no mandar todo al diablo. Prestá atención porque acá están los que van a tener una pelea con su pareja y cómo salir bien parado de esa situación.

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El fuego de Aries está al rojo vivo, y esa intensidad se va a trasladar directo a la discusión de pareja. La paciencia no es tu fuerte, y en junio, Marte te empuja a ser más impulsivo que de costumbre. El motivo: tu necesidad de tener razón y de que las cosas se hagan a tu manera va a chocar con la forma de ser del otro. La pelea va a venir por un tema de control o de decisiones cotidianas que parecen chiquitas pero que te sacan de quicio. Para no convertir una conversación en una batalla campal, respirá antes de hablar. Aprendé a ceder en lo que no es importante y elegí tus batallas. Si dejás que el orgullo te gane, después vas a tener que remar mucho para volver a la calma. La relación necesita más diálogo y menos confrontación.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La sensibilidad de Cáncer está a flor de piel, y cualquier palabra fuera de lugar te va a hacer sentir herido. El conflicto con tu pareja va a tener que ver con esa necesidad de atención y contención que no estás recibiendo como esperás. La Luna, tu regente, está en una fase que te vuelve más vulnerable, y vas a interpretar ciertas actitudes como indiferencia o desinterés. La pelea puede venir por un reclamo que venís guardando hace tiempo y que sale con toda la carga emocional acumulada. Para no ahogarte en un vaso de agua, hablá desde lo que sentís sin acusar. Usá frases como "yo me siento" en vez de "vos siempre". El otro no es adivino, y si no le decís lo que te pasa, va a seguir sin entender por qué te enojás. Date espacio para pensar antes de llorar la carta.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra, el signo del equilibrio, va a tener que enfrentar una pelea que rompe con toda esa armonía que tanto buscás. El motivo principal es tu indecisión crónica, que va a sacar de las casillas a tu pareja. La discusión va a girar en torno a un plan o proyecto compartido donde no podés definirlo, y eso genera una grieta. Venus, tu planeta, está desafiado, y la energía del momento te pide que te mojes y tomes partido. Para no hacer de esto una guerra fría que dure días, soltá la necesidad de complacer a todos y decidí con el corazón. A veces, elegir es perder, pero también es ganar claridad en la relación. Tu pareja necesita verte seguro, no a un titubeante que nunca sabe qué quiere.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, el signo más pasional y también el más intenso del zodiaco, va a tener una pelea que va a sacudir los cimientos de su relación. El motivo: los celos o una desconfianza que viene rondando desde hace tiempo y que hoy se destapa como una bomba. Plutón, tu regente, te empuja a querer tener el control y a escarbar hasta encontrar la verdad, aunque duela. La discusión puede escalar rápido si dejás que la paranoia te gane. La clave para salir de esto sin heridas profundas es trabajar la confianza, tanto en el otro como en vos mismo. No todo lo que sentís es real, a veces son miedos del pasado que se disfrazan de sospechas. Hablá con honestidad, pero sin buscar destruir. La honestidad sin filtro puede ser cruel, y después, el orgullo de Escorpio cuesta mucho bajarlo.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, tu espíritu libre y aventurero choca con la rutina de la pareja, y eso va a ser el detonante de la pelea. El motivo es una sensación de encierro, de que la relación te está atando o limitando tus ganas de explorar. Júpiter te empuja a querer volar, pero tu pareja te pide que aterrices un poco. El conflicto puede venir por un viaje no planeado, una salida con amigos o simplemente por sentir que el otro te controla. Para no terminar tirando todo por la borda, recordá que la libertad también se puede construir en pareja. Proponé planes nuevos, integrá a tu chico en tus aventuras o buscá espacios donde ambos tengan su propio aire. La pelea se calma cuando el otro entiende que no es una huída, sino una necesidad de ser vos mismo.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, tu mente racional y desapegada va a chocar con la emocionalidad de tu pareja, y esa diferencia va a ser el origen del conflicto. La pelea va a venir por falta de expresión: el otro va a sentir que no te importa, y vos vas a sentir que te exigen demostrar algo que no sos. Urano, tu regente, te vuelve más frío de lo normal, y eso hiere sensibilidades. Para no terminar en una discusión eterna, soltá un poco el cerebro y conectá con el corazón. Mostrá afecto aunque no te salga natural, porque a veces un gesto pequeño vale más que mil explicaciones lógicas. La relación necesita que te muestres, no que te expliques. Dejá de analizar cada cosa y permitite sentir sin miedo a perder el control. La pelea se resuelve cuando entendés que el amor no es un problema para resolver.