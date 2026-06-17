Raúl Lavié sufrió una fuerte caída y generó preocupación por su estado de salud: "Perdió mucha sangre..."

En las últimas horas, Raúl Lavié generó una gran preocupación entre sus seguidores. Y es que este martes trascendió que el cantante sufrió una fuerte caída en un estudio de televisión y necesitó recibir asistencia médica. El episodio ocurrió poco antes de una entrevista que tenía pautada y derivó en la cancelación de su participación.

Según trascendió, el artista de 88 años se encontraba en los estudios de la TV Pública para formar parte de "La noche es nuestra", el ciclo conducido por Diego Ramos. Sin embargo, un resbalón frustró sus planes y obligó a que fuera atendido por personal médico presente en el lugar.





Más tarde, el propio Lavié contó que intentó continuar con la actividad pese al accidente. "Les dije que me sentía mejor. Quería mantener la nota, les dije que la iba a hacer. De hecho, iba a cantar y todo", relató al aire de Primicias Ya (América TV), el nuevo programa de Luis Ventura y Marina Calabró. No obstante, cuando volvió a dirigirse al estudio, sufrió otro traspié y volvió

Al explicar lo sucedido, señaló que la combinación entre el calzado de cuero que llevaba puesto y una superficie metálica provocó el inconveniente. "Cuando voy a entrar, resbalo", recordó. Por su parte, Luis Ventura aseguró que Raúl sufrió un importante golpe en la cabeza y que incluso "le hizo perder mucha sangre".

Raúl Lavié en "Primicias Ya", el ciclo de Luis Ventura y Marina Calabró. (Foto: Captura América TV).

Frente a la repercusión que tomó la noticia, el intérprete decidió llevar tranquilidad. "Las noticias de este tipo siempre son dramáticas y se agrandan. Y lo que me da miedo es que mi mujer se pase de la raya. Porque cuando me pasa algo, no la puede parar nadie. Ella también se preocupa por mí", expresó. Además, Lavié aclaró que no sufrió lesiones de gravedad y remarcó: "No hubo desvanecimiento ni ninguna cosa por el estilo".