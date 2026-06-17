Tini Stoessel le dejó un romántico mensaje a Rodrigo de Paul tras la victoria de Argentina: "Te amo..."

El amor volvió a ser protagonista en las redes sociales después del triunfazo de la selección argentina. Apenas terminó el partido contra Argelia, en el debut del Mundial 2026, las parejas de los jugadores de la Scaloneta empezaron a mostrar su apoyo incondicional. Y una de las que más llamó la atención fue, sin dudas, Tini Stoessel, quien le dedicó un mensaje romántico a Rodrigo De Paul que se volvió viral al instante.

El "motorcito" de la selección fue una pieza clave en el mediocampo y, cuando terminó el partido, publicó en su cuenta de Instagram una foto con la alegría del triunfo y un mensaje contundente: "Primer paso.. VAMOS SELECCIÓN!", acompañado de un corazón celeste . Lo que vino después fue el toque de la cantante pop, que no dudó en replicar esa publicación y agregar un comentario que derritió a todos sus seguidores. "TE AMO", escribió Tini, y el futbolista, que debe estar con el corazón explotando de felicidad, le devolvió el gesto con la misma intensidad: "TE AMOOOOO" .

Este ida y vuelta en las redes no es una novedad para la pareja, pero cada vez que pasa se convierte en un momento especial que sus fanáticos esperan con ansias. La historia entre Tini y De Paul ya viene de antes, con momentos recontra intensos como el Mundial de Qatar, donde ella lo bancó en las malas cuando el equipo perdió contra Arabia Saudita y él se sintió señalado . En esa época, la cantante viajó para apoyarlo y hasta reveló que Rodrigo la llamó llorando por una posible lesión antes de un partido clave. "Que él me diga 'estoy nervioso' o que me llame llorando, no lo podés creer", contó Tini en una entrevista .

Pero la celebración de ayer no fue solo de ellos dos. Como pasa siempre, las mujeres de la Scaloneta se hicieron sentir en las redes para alentar al equipo en este inicio de camino mundialista . Desde Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, hasta Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, mostraron todo su apoyo antes y después del partido contra Argelia . La previa estuvo llena de mensajes de aliento y de fotos desde la concentración, dejando claro que la familia es un pilar fundamental para estos campeones .

Este tipo de gestos, como el de Tini con De Paul, se volvieron moneda corriente entre los jugadores y sus parejas, que encuentran en las redes un espacio para compartir su intimidad sin filtros. Es más, hace unos meses, para el cumpleaños de Rodrigo, la artista le dedicó un carrusel de fotos con un texto que decía: "Feliz cumpleaños mi amor, sos lo más lindo que tengo en este mundo, me cambiaste la vida". Esa publicación tuvo una respuesta masiva y superó los 400 mil likes en menos de una hora.

Con esta victoria en el debut, la selección argentina arrancó con todo y la ilusión de los hinchas está por las nubes. Tini, que sigue de cerca cada paso de su novio, ya demostró que va a estar presente en las buenas y en las malas, como en aquella final de Qatar donde le dijo: "Te amo, estoy tan orgullosa de vos y te admiro tanto". Ahora, con este nuevo triunfo en el Mundial 2026, el amor entre la cantante y el "motorcito" vuelve a ser tendencia.



