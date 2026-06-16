Gaspar Benegas y Baltasar Comotto cancelaron una gira por el duelo por el Indio Solari: "Hemos atravesado días complejos..."

Gaspar Benegas y Baltasar Comotto tomaron una decisión que resonó con fuerza en el ambiente del rock argentino. Los músicos, integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que sostiene el legado de Carlos "Indio" Solari, anunciaron la postergación de su gira por Estados Unidos, prevista para este mes de junio. A través de un comunicado conjunto difundido en sus redes sociales, los artistas explicaron que atravesaron días complejos tras la muerte del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ocurrida el 5 de junio a los 77 años. La decisión, que implica la suspensión de tres presentaciones programadas en medio del clima mundialista que se vive en el país del norte, generó un gran impacto entre sus seguidores.

El comunicado, que no menciona explícitamente el nombre del Indio Solari pero que todos interpretaron como una consecuencia directa del duelo, expresó: "Debido a los hechos que son de público conocimiento, hemos atravesado días complejos y tomamos la determinación de postergar la gira por Estados Unidos prevista para este mes. Les pedimos perdón por los inconvenientes que esto pueda generar y les agradecemos profundamente por todo el afecto recibido". Las palabras de los músicos reflejan el profundo pesar que atraviesa al entorno del roquero y la dificultad de subirse a un escenario en medio de una pérdida tan significativa para la cultura argentina.

La gira cancelada incluía tres fechas importantes. La primera de ellas era el jueves 18 de junio en el evento Miami Rock, en el venue Revenge Miami, donde Benegas y Comotto iban a compartir escenario con Fachi de Viejas Locas XF y con bandas tributo a La Renga y Los Redondos (Lobos Sueltos y Maltratados). Las otras dos presentaciones los tenían como artistas invitados de Ciro y Los Persas: el 26 de junio en El Toro Sinaloense, en Arlington, Texas, en formato acústico, y el 30 de junio en Miami M2, en Miami. Estas fechas coincidían con el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, y muchos seguidores argentinos las tenían marcadas en el calendario como parte de la fiesta del fútbol y la música.

Esta postergación contrasta con la decisión que tomaron Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado días antes, cuando resolvieron no cancelar el show que tenían programado en Comodoro Rivadavia para el sábado 7 de junio, apenas 24 horas después de la muerte del Indio Solari. Aquella noche, el predio ferial de la ciudad patagónica se transformó en un homenaje colectivo que quedará grabado en la memoria de los asistentes. La emoción fue protagonista desde el primer acorde: abrazos largos, ojos rojos y una energía contenida que explotó en cada canción. El momento de mayor intensidad llegó cuando las luces bajaron y en las pantallas apareció la imagen del Indio Solari mientras sonaba "Encuentro con un ángel amateur", una de las piezas más emotivas de su repertorio. Las cámaras captaron a Pablo Sbaraglia, el tecladista, con el rostro cubierto de lágrimas, mientras la ovación del público se extendía por varios minutos.

Al día siguiente, en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, fue Gaspar Benegas quien puso en palabras el estado de ánimo del grupo. Con la capucha calada y la mirada baja, el músico fue interceptado por periodistas mientras se acercaba a la zona de check-in. "Quiero agradecerle a toda la gente de Comodoro que vino a apoyar anoche y que nos contuvo en una fecha muy difícil para nosotros", dijo Benegas, con la voz quebrada por la emoción. Y agregó, con la honestidad que lo caracteriza: "No quiero hablar del Indio, pero lo voy a recordar siempre con mucho cariño". Esas palabras reflejaron el momento de duelo que atraviesa la banda y que finalmente derivó en la decisión de postergar las presentaciones en Estados Unidos.

La muerte del Indio Solari, ocurrida el 5 de junio en su casa de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó, conmocionó al país. Según determinó la autopsia, el músico sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico mientras se encontraba en la pileta de agua termal de su vivienda. Llevaba años con la enfermedad de Parkinson, un diagnóstico que había hecho público en 2016. Tenía 77 años y dejó un legado que trasciende generaciones: su obra al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y la etapa solista que Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado sostuvieron junto a él y que ahora continúan como parte fundamental de la historia del rock argentino.

Análisis de cierre: La decisión de Gaspar Benegas y Baltasar Comotto de postergar su gira por Estados Unidos en pleno Mundial 2026 no es un simple cambio de agenda. Es la muestra palpable de que el duelo por la muerte del Indio Solari no se puede procesar en días ni con presentaciones programadas. Los músicos, que vivieron al lado del roquero durante años, entendieron que subirse a un escenario en esas condiciones no sería un homenaje, sino una exposición innecesaria a un dolor que todavía no cicatrizó. Contraste aparte merece la decisión de tocar en Comodoro Rivadavia apenas 24 horas después de la muerte del Indio. Aquel show fue un acto de resistencia y de amor, una forma de honrarlo con la música que él mismo les enseñó a interpretar. Pero la gira por Estados Unidos, con la presión del Mundial y la exposición mediática, representaba un desafío distinto, quizás más pesado de sobrellevar. La postergación deja en claro que, por más que el espectáculo deba continuar, hay momentos en los que el silencio y el recogimiento son la única respuesta posible. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado eligieron cuidarse y cuidar la memoria del Indio, y sus seguidores, lejos de reprocharles, les devolvieron el gesto con comprensión y afecto. En el rock, como en la vida, a veces el mejor homenaje es saber cuándo parar.