Mario Pergolini reveló por qué aceptó trabajar con Cris Morena, pese a que la productora le caía mal: "Me compró mi primera..."

Mario Pergolini recordó con sentido humorístico su paso por "Floricienta", una de las ficciones más populares y entrañables de Cris Morena, donde interpretó nada menos que a Dios. En una nueva emisión de "Otro día perdido" (El Trece), el conductor reveló el particular motivo por el que aceptó el papel que le ofreció la famosa productora, pese a las diferencias que mantenía con ella.

Durante una entrevista con Juan Gil Navarro, a quien recibió de invitado, Pergolini rememoró aquella experiencia frente a las cámaras. "No soy actor, me daba vergüenza", confesó Pergolini, tentado de la risa.

"Es la primera vez que lo cuento", lanzó el presentador televisivo entre carcajadas. La anécdota fue relatada casi 21 años más tarde luego de una pregunta bien directa de Gil Navarro a Pergolini: "¿Vos hiciste casting para Dios?".

A lo que el conductor de "Otro día perdido" aclaró que "para Dios, no" y se dispuso a ponerle fin al misterio. "¿Vos sabés por qué yo acepté ese papel? Ya es hora de saberlo. Yo no me llevo muy bien con Cris, no tenía buena relación y me convoca para el final de Floricienta", puso en contexto antes de la gran revelación.

"Me dijo algo que pocas mujeres entendieron... Me compró mi primera PlayStation. No tenía PlayStation", detalló Mario Pergolini la tentadora oferta que no pudo rechazar.