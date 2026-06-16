Cande Tinelli marcó diferencias con su hermana Juanita: "Dejen de mencionarme y comparar"

La situación que involucra a Juanita Tinelli continúa generando repercusiones y sumando nuevos capítulos. Mientras la joven permanece en el centro de la atención mediática tras sus declaraciones sobre un presunto episodio de violencia que habría vivido con su expareja, distintas voces de su entorno comenzaron a expresarse públicamente sobre el tema.

En medio de ese contexto, muchas miradas se dirigieron hacia Cande Tinelli, quien en el pasado habló abiertamente sobre los trastornos alimenticios que atravesó durante su adolescencia. Ante las constantes comparaciones que comenzaron a circular en redes sociales y algunos medios, la influencer decidió romper el silencio y responder de manera tajante.

La preocupación de Soledad Aquino y el foco puesto en la familia

La polémica tomó una nueva dimensión luego de que Soledad Aquino brindara declaraciones públicas y manifestara su preocupación por el estado emocional de Juanita.

Sus palabras generaron repercusión inmediata y llevaron a que la atención se trasladara también hacia el resto de la familia. En especial, muchos usuarios comenzaron a preguntarse si las hermanas de la modelo se pronunciarían sobre la situación.

Fue entonces cuando Cande decidió intervenir y dejar en claro su postura.

El fuerte descargo de Cande Tinelli

A través de su cuenta oficial de Instagram, la hija de Marcelo Tinelli compartió un mensaje en el que defendió a su madre y pidió que dejaran de relacionarla con la realidad que atraviesa su hermana.

"Dejen de criticar a mi vieja y de compararme con mi hermana, a la cual quiero mucho pero no tengo absolutamente nada que ver", escribió.

La frase rápidamente se viralizó y generó una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores.

El recuerdo de una etapa difícil de su vida

En el mismo descargo, Cande hizo referencia a los problemas de salud que enfrentó durante la adolescencia y explicó que se trató de una experiencia completamente diferente.

"Mis problemas de adolescente (que eran otros: anorexia y bulimia) ya los traté hace tiempo y siempre estuve muy contenida por ambos padres míos, que se ocuparon de que yo reciba tratamiento", expresó.

Con esas palabras, buscó marcar distancia respecto de cualquier comparación con el presente de Juanita y recordó que atravesó ese proceso acompañada por su familia y profesionales.

"Es una herida sanada"

Lejos de esquivar el tema, la influencer profundizó en su mensaje y aseguró que logró superar aquellos trastornos que marcaron una etapa importante de su vida.

"Ya me curé de todos mis trastornos, así que dejen de mencionarme y comparar. Para mí es una herida sanada", sostuvo.

Luego completó su reflexión con una frase que evidenció su malestar frente a los comentarios que recibe.

"Yo no jodo a nadie, así que no me jodan a mí y sean respetuosos en eso, al igual que yo", agregó.

El descargo de Cande Tinelli en sus redes sociales

Una postura firme en medio de la polémica

Aunque dejó en claro el cariño que siente por Juanita, Cande también remarcó que no desea que su historia personal sea utilizada para analizar o interpretar la situación que hoy atraviesa su hermana.

Su mensaje no solo buscó poner un límite a las comparaciones, sino también recordar que cada experiencia es distinta y merece ser abordada de manera individual.

Mientras la polémica que rodea a Juanita Tinelli continúa generando repercusiones, Cande eligió expresarse sin filtros y dejar una posición clara. Con un descargo sincero y directo, pidió respeto, defendió a su familia y cerró cualquier posibilidad de ser involucrada en una situación que considera ajena a su propia historia.