Crece la tensión entre Thiago Medina y Daniela Celis: el polémico detalle que encendió las redes

Las redes sociales suelen transformarse en una ventana donde cualquier detalle puede generar todo tipo de interpretaciones. Y cuando se trata de figuras mediáticas que atraviesan una separación, cada publicación suele analizarse al detalle.

Esta vez, quienes quedaron en el centro de la escena fueron Thiago Medina y Daniela Celis, luego de un gesto del joven que provocó una ola de comentarios entre sus seguidores.

Todo ocurrió cuando Thiago fue a buscar a sus hijas, Aimé y Laia, y compartió una historia en Instagram que rápidamente despertó especulaciones.

La foto que generó revuelo en las redes

Durante la visita a la casa de Daniela, Thiago se tomó una selfie que mostraba parte del ambiente donde se encontraba.

En la imagen podían verse algunos de los cuadros decorativos que la ex participante de Gran Hermano tiene colgados en una pared de su hogar.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó inadvertido para quienes observaron la publicación con atención.

En la fotografía aparecía una imagen de Daniela, pero el ex Gran Hermano decidió cubrirla con otra foto en la que se veían sus hijas.

Junto a la publicación escribió: "¿Y estas preciosas de dónde salieron?".

La frase fue colocada justamente sobre el sector donde se encontraba el rostro de la influencer, lo que generó múltiples interpretaciones entre los usuarios.

Thiago Medina tapó la cara de Daniela Celis en la foto

Un gesto que alimentó las especulaciones

Aunque Thiago no realizó ninguna aclaración posterior, muchos seguidores interpretaron la acción como una señal de que la relación con Daniela atraviesa un momento especialmente delicado.

El episodio se produjo en un contexto donde ambas familias protagonizaron distintos cruces públicos que incrementaron las versiones de conflicto entre los entornos de los mediáticos.

Por ese motivo, la historia compartida por el joven no tardó en viralizarse y convertirse en tema de conversación en redes sociales.

Cómo comenzó el enfrentamiento entre las familias

La tensión tomó fuerza luego de una serie de indirectas que intercambiaron familiares de ambos a través de Instagram.

Por un lado, una hermana de Thiago y, por otro, la madre de Daniela protagonizaron varios mensajes cruzados que terminaron escalando públicamente.

En medio de la situación, Thiago decidió expresarse para intentar poner fin a las especulaciones.

"Quédense tranquilos que de parte de mi familia no hay ninguna guerra. No estoy para estupideces", escribió en una historia de Instagram.

La respuesta de Thiago Medina

Los mensajes que encendieron la polémica

Según trascendió, Silvia, la mamá de Daniela, compartió publicaciones que fueron interpretadas como indirectas dirigidas a la familia de Thiago.

Entre ellas aparecieron frases como "Que alguien saque el decorado" y "cuando estás con la que no aguantás", acompañadas por imágenes vinculadas a sus nietas.

Las publicaciones generaron malestar y provocaron la reacción de una de las hermanas de Thiago.

"Si hablamos de sacar el decorado, te lo tendrían que sacar a vos metida", respondió con dureza.

Cada uno rehizo su vida

Más allá de las diferencias familiares, la relación sentimental entre Thiago y Daniela terminó hace ya un tiempo.

Tras la separación, ambos continuaron con sus proyectos personales, aunque hubo un acercamiento temporal luego del accidente que sufrió el ex participante de Gran Hermano.

Una vez superado ese difícil momento, cada uno retomó su camino.

En las últimas semanas, Thiago fue vinculado sentimentalmente con algunas jóvenes que participaron de su streaming e incluso trascendieron imágenes donde se lo veía besándose con algunas de ellas.

Por su parte, Daniela comenzó una relación con Nick Sicaro, un romance que avanza de manera firme y que ya ocupa un lugar importante en su presente.

Una historia que sigue generando repercusiones

Aunque ninguno de los dos habló públicamente sobre este último episodio, el gesto de Thiago volvió a instalar interrogantes sobre el vínculo que mantiene con Daniela.

Mientras ambos continúan enfocados en la crianza de sus hijas y en sus respectivos proyectos personales, cualquier movimiento en redes sociales parece alcanzar una enorme repercusión. Y esta vez, una simple foto fue suficiente para encender nuevamente la polémica.