Daniela Celis se olvidó de Thiago Medina y está saliendo con un ex "Gran Hermano": "No estamos conociendo..."

Después de confirmar el final de su relación con Thiago Medina, Daniela Celis volvió a quedar en el centro de la escena. Su situación sentimental empezó a generar especulaciones que rápidamente se multiplicaron. En ese contexto, comenzó a tomar fuerza una versión que habla de un posible "tercero en discordia", que habría influido en el desgaste de la pareja.

El punto de partida de estas versiones se dio durante una transmisión del stream de Telefe. Allí, Daniela coincidió con Nicolás "Nick" Sícaro, lo que no pasó desapercibido.

En medio del momento, Mica Viciconte aportó picante al sugerir, con humor y complicidad, que entre ellos podía haber algo más que una simple buena relación.

Gestos, risas y cierta cercanía bastaron para que el público sacara conclusiones. Como suele ocurrir, las redes sociales amplificaron la escena y muchos comenzaron a hablar de un posible vínculo en desarrollo.

Daniela Celis se habría olvidado de Thiago Medina.

A partir de ese episodio, los comentarios no tardaron en escalar. Algunos usuarios fueron más allá y deslizaron que la presencia de Sícaro podría haber incidido en la decisión de Thiago Medina de dejar la casa que compartía con Daniela.

De todos modos, no hay datos concretos que confirmen esa hipótesis, por lo que, hasta ahora, todo se mantiene dentro del terreno de las conjeturas.

Qué dijeron los protagonistas

Frente al revuelo mediático, ambos decidieron expresarse y poner paños fríos a la situación.

Por un lado, Daniela fue contundente al referirse a su presente: "En este momento, a mí me gustaría estar sola y conociéndome a mí misma".

Además, dejó en claro su postura actual: "Hoy no estoy abierta para el amor, estoy en otra sintonía".

En la misma línea, Sícaro reconoció la buena conexión, aunque sin apresurar etiquetas: "La conocí y me parece una chica muy copada. Pegamos buena onda, nos seguimos en Instagram y nos estamos conociendo".

Aun así, dejó una frase abierta a futuro: "Yo estoy soltero y ella también, todo puede pasar".

La decisión de Thiago y el trasfondo real

Más allá de los rumores, la ruptura entre Daniela Celis y Thiago Medina responde a cuestiones personales más profundas. Meses atrás, el ex Gran Hermano vivió un momento delicado tras un fuerte accidente en moto que lo mantuvo internado durante semanas. Esa situación generó un cambio en su forma de ver la vida y lo llevó a replantearse su presente.

Según relató Daniela, Thiago optó por dar un paso importante: comenzar una nueva etapa en su propio espacio. "Está en el proceso de tener su espacio, su casita. Está haciendo la mudanza, con un pie acá y otro allá", contó.

También explicó cómo venían manejando la convivencia: "Nunca dormimos juntos. Cada uno tenía su habitación y nos organizábamos con las bebés". Lejos de conflictos, remarcó que la decisión fue consensuada: "Estamos todos contentos porque es lo mejor para la familia".

Por ahora, la supuesta historia entre los ex "GH" se sostiene más en interpretaciones que en hechos confirmados. Sin embargo, en un contexto donde cada gesto se analiza al detalle, la situación sigue generando repercusión.

Habrá que esperar para saber si se trata solo de rumores o si, efectivamente, estamos ante el comienzo de una nueva historia.