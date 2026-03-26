Matías Alé se sometió a una operación y dio detalles de su estado de salud: "Salió todo..."

Mientras disfruta de una etapa plena tanto en lo personal como en lo profesional, Matías Alé sorprendió a sus seguidores al contar que debió someterse a una intervención quirúrgica.

El actor, que suele mostrarse activo en redes compartiendo su día a día, hizo un paréntesis para priorizar su salud, generando preocupación entre quienes siguen de cerca su actualidad.

El mensaje que llevó tranquilidad

A través de sus redes sociales, el propio Alé explicó lo sucedido y llevó calma tras la operación. En ese sentido, contó que: "Ahora que ya pasó les cuento que me operé del oído que viene molestando hace bastante", revelando el motivo de su paso por el quirófano.

Además, buscó despejar cualquier tipo de duda sobre su estado y agregó que: "Salió todo espectacular", dejando en claro que la intervención fue exitosa.

El mensaje de Matias Alé para sus seguidores

El apoyo incondicional de su pareja

Durante este proceso, el actor estuvo acompañado por su esposa, Martina Vignolo, quien se mostró a su lado en todo momento. En una de las publicaciones desde la clínica, Alé aprovechó para dedicarle unas palabras cargadas de amor.

En ese contexto, expresó: "¡Te amo compañera de vida mía!", reflejando el vínculo que atraviesan tras haber formalizado su relación recientemente.

El tierno mensaje de Matías Alé a su pareja

Un problema de salud que venía desde hace tiempo

La intervención no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de un problema auditivo que el actor arrastra desde hace más de un año. Tiempo atrás, en su paso por "Almorzando con Juana", había detallado cómo comenzó todo.

En aquella oportunidad, recordó: "Hace un año y medio estábamos con Martina y un día me levanté y le digo: ‘No escucho el silencio'. Nunca había tenido ningún problema de eso. Tenía una congestión durante un par de meses con un resfrío mal curado y un día me levanté y no escuché el silencio nunca más".

El diagnóstico y la búsqueda de una solución

El actor padece tinnitus, también conocido como acúfeno, una afección que implica la percepción constante de sonidos sin una fuente externa. A lo largo del tiempo, intentó distintos tratamientos para mejorar su calidad de vida.

En ese recorrido, explicó que: "Me operé en marzo del año pasado para compensar la gravedad del tímpano y seguía así permanentemente. Hice varios tratamientos y nada", evidenciando la dificultad del cuadro.

Entre la recuperación y el optimismo

La reciente operación marca un nuevo capítulo en la lucha de Matías Alé por su bienestar. A pesar de los obstáculos, el actor se muestra enfocado en recuperarse y seguir adelante.

Con el acompañamiento de Martina y el cariño de sus seguidores, enfrenta esta etapa con una mirada positiva, reafirmando que incluso en los momentos de dificultad también hay espacio para la tranquilidad y la esperanza.