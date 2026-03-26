Emily Ceco dio más detalles de su calvario tras la condena a Santiago Martínez: "Intentó matarme..."

La reciente condena a Santiago Martínez, ex participante de Love is Blind Argentina, volvió a poner en agenda la discusión sobre la violencia de género y los mecanismos de control en los formatos de entretenimiento. El fallo, que estableció quince años de prisión, coincidió con el pedido de la querella encabezada por Roberto Castillo y generó repercusión inmediata tanto en el ámbito judicial como mediático.

La palabra de Emily, atravesada por la emoción

Tras conocerse la sentencia, Emily Ceco compartió sus sensaciones en una entrevista y dejó al descubierto el impacto emocional que le produjo el fallo.

"Cuando acabás de leer los años que le dieron y por qué está detenido, que va a estar detenido durante quince años porque intentó matarme, me emociona todavía". El testimonio refleja no solo alivio, sino también el peso de haber atravesado una situación extrema.

De una historia televisiva a una pesadilla real

Lo que comenzó como un vínculo dentro de un reality rápidamente derivó en una relación marcada por situaciones de violencia que, según relató la propia Emily, fueron escalando con una rapidez difícil de detectar en el momento.

"Arrancó de menor a mayor, pero con una velocidad impresionante que no llegué a darme cuenta lo que estaba pasando". Con el tiempo, las actitudes se volvieron cada vez más agresivas, combinando manipulación emocional, control y agresiones físicas, en un contexto donde el agresor justificaba constantemente su comportamiento.

Un patrón que se repite en otras historias

Luego del intento de femicidio, Emily logró reconstruir parte del pasado de Martínez a partir del contacto con otras mujeres que también habían tenido relaciones con él. "Ahora hablando con sus exparejas, hablando con sus exnovias que también tuvieron experiencias similares, él siempre se comportó así con todas sus parejas".

Estos relatos permitieron identificar una conducta reiterada que no había sido visibilizada previamente en el ámbito judicial.

Las huellas que deja la violencia

El proceso no terminó con la sentencia. Para Emily, la reconstrucción personal sigue en marcha, atravesada por el dolor de lo vivido y la necesidad de resignificar su historia.

"Ver esas fotos no me gustan para nada, porque yo le compartí lo mejor de mí a él y él me lo devolvió de esta manera". Aun así, se mostró enfocada en proyectar un futuro distinto, con vínculos basados en el respeto.

"Espero eso más adelante. Conseguir una persona que tenga valores, educación, que sea buena persona, que valore cada segundo que le comparto de mi vida, no que me lo retribuya de esta manera espantosa intentando matarme. Y con esa persona formar una familia".

Reality, controles y responsabilidades

El caso también abrió interrogantes sobre los procesos de selección en programas como Love is Blind Argentina. Según explicó la víctima, los participantes atravesaron instancias formales como la presentación de antecedentes y evaluaciones psicológicas: "A mí me pidieron antecedentes penales y así a todos los participantes. Él no tenía antecedentes penales porque las chicas le tenían miedo".

Sin embargo, hubo señales que, según su mirada, podrían haber encendido alertas durante el proceso: "Los 31 participantes restantes hicimos una sola pericia psicológica. En su caso, para que ingrese tuvieron que hacer dos".

Para Emily, la lógica del espectáculo puede llevar a decisiones riesgosas si no se prioriza la seguridad: "Es peligroso porque como les gustan los personajes y hay personajes con personalidad fuerte, tal vez no se mide qué tipo de persona es".

Un mensaje que trasciende el caso

La condena a Santiago Martínez representa un punto de inflexión, pero también deja una advertencia clara sobre la necesidad de actuar a tiempo frente a situaciones de violencia.

Emily lo expresó con contundencia, poniendo el foco en la respuesta judicial: "A la primera denuncia con las pruebas, porque si una mujer va a denunciar es porque tiene todas las pruebas, que lo detengan, porque si no después lamentamos víctimas y las madres las están llorando pidiendo justicia".

Su historia, lejos de quedar en lo individual, interpela a la sociedad en su conjunto y refuerza la importancia de la prevención, el acompañamiento y la intervención temprana.