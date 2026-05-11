Violento asalto: entraron a su casa por los techos y lo golpearon con un martillo frente a su hijo

Cuatro delincuentes armados ingresaron por los techos a una vivienda e hicieron vivir una madrugada de terror a una familia. Durante el asalto, golpearon con un martillo al dueño de la casa frente a su hijo de cuatro años, mientras le exigían que entregue dinero.

La entradera ocurrió en una localidad de la zona oeste del Gran Buenos Aires y quedó registrado por las cámaras de seguridad del hogar, donde se observa cómo los atacantes irrumpen y fuerzan la puerta principal, mientras las víctimas dormían.

Las imágenes muestran que el dueño de la casa es quien se despierta primero, tras escuchar ruidos. Al advertir la presencia de personas dentro de la vivienda, intentó trabar la puerta para resistir, pero fue rápidamente reducido a golpes.

Uno de los agresores lo golpeó en la cabeza con un martillo y lo obligó a tirarse al piso. Luego lo ataron de las muñecas para seguir con el asalto. En paralelo, su pareja y su hijo de 4 años fueron encerrados en una de las habitaciones.

La pareja del hombre usó las redes sociales para relatar lo ocurrido y expresar su bronca. Contó que los atacantes les exigían "dólares y oro" y aseguró que, de no ser porque las balas no salieron, el desenlace podría haber sido fatal.

Video: así fue la brutal entradera a una familia





Los atacantes se dieron a la fuga con plata y distintos objetos de valor. Sin embargo, la Policía Bonaerense logró detener a dos adolescentes de 14 y 16 años, señalados como partícipes del hecho, que fue caratulado como robo agravado por el uso de arma bajo la modalidad de "entradera".

En tanto, los investigadores siguen con las tareas para localizar a los otros dos involucrados, que permanecen prófugos.

Dos jóvenes de 14 y 16 años fueron detenidos por la entradera; los otros dos se encuentran prófugos (Imagen: Policía Bonaerense).

El hombre fue trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde recibió atención médica y, según se informó, se encuentra fuera de peligro.

El desgarrador relato de la mujer que vivió la entradera con su familia

"¡Un bebé de 4 años pasando esto por segunda vez! No respetan nada. ¡Le abrieron la cabeza a mi pareja de un martillazo porque no teníamos plata! Si esas balas salían, mi pareja no la contaba", manifestó la mujer en sus redes sociales.

Y continuó: "Es triste que te esfuerces en tener tus cosas y de la nada unos pende... menores de edad caigan así en plena madrugada".

La mujer pidió que este "no sea un caso en el que se dan vuelta y nadie mira". En el mismo sentido, reclamó: "Queremos justicia, que agarren a los cuatro y no vuelva a pasarle esto a nadie más. Hoy fuimos nosotros, mañana pueden ser ustedes".

Además, expresó cuál fue el momento más duro de la noche: "Lo que más me duele es que mi hijo haya presenciado todo, estábamos en su pieza mientras uno nos apuntaba con un arma y los otros violentaban a mi pareja para que le dé dólares y oro. Ni siquiera pesos teníamos", confesó.